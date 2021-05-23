鹿谷民宅飲酒聊天 南投竹山警查獲5人群聚開罰

全台進入第3級疫情警戒，中央明令禁止室內5人以上、室外10人以上之聚會，鹿谷鄉莊姓屋主昨深夜與親友聚會飲酒，被警方查獲室內有5人群聚，更查出其中1名林姓陸籍女子違反自主健康管理規定，今依「傳染病防治法」函送法辦。

竹山警分局指出，為強化防疫工作，近期由各轄區警力加強查察轄內易群聚場所，昨深夜近11時許出勤於鹿谷鄉，行經一處民宅因屋內喧鬧吵雜，前往了解盤查發現室內一共有5位民眾在屋內群聚喝酒聊天，明顯違反第3級疫情警戒規定。

經查察身分後，更發現5人裡有2名大陸籍女子，其中1名陳姓陸女領有拘留證，原本在養生館上班，養生館因疫歇業，疑應熟客之邀去聊天；另1名林姓陸女子4日才入境，14天居檢雖期滿，但違反7日自主健康管理規定，私自外出。

警方表示，案經員警查獲違反5人以上不得室內群聚，以及違反7日自主健康管理規定，針對莊姓屋主、林姓陸女等人查明身分，並開立稽查紀錄表，今依違反「傳染病防治法」第67條函報衛生局，可裁罰6萬元以上、30萬元以下罰鍰。