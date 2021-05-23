玉山林班8天延燒71公頃 午後及時雨終於控制火勢
嘉義林管處轄管玉山事業區第52林班16日清晨發生森林火災，今天進入第8天延燒71公頃，連日森林護管員及直升機支援搶救，在午後一場陣雨協助下火勢終於在下午4時獲得控制。
嘉義林管處副處長李定忠表示，玉山事業區第52林班的八通關杜鵑營地附近今年5月16日清晨發生森林火災，今天搶救進入第8天，火勢持續延燒，截至今天中午，延燒面積已達71公頃。
李定忠指出，玉山事業區第52林班搶救環境惡劣，不僅位處偏遠的中央山脈附近，且地勢陡峻，人力須靠直升機載運至火場附近，還要攀爬數小時才能到達現場。
李定忠說，玉山第52林班火場除了協調直升機投水滅火支援外，地面搶救人力在面對水源少及久旱不雨的惡劣環境下，持續合力清理防火線殘火及防火線邊緣腐植質，防止火勢持續延燒。
李定忠表示，火場附近今天午後一場陣雨，讓辛苦多日的森林護管員歡欣鼓舞，原本還有多處冒煙的山頭幾乎都熄滅，在下午4時左右終於控制火勢；8天來，已投入人力700多人次、空中直升機投入及運補人力達68架次。
李定忠指出，這場火災破壞高山生態、國土保安及水土保持功能，受損植物有台灣二葉松、台灣鐵杉、台灣冷杉、刺柏、玉山杜鵑及玉山箭竹，損失難以估計，火災撲滅後會討論求償事宜。
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