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桃園50歲婦確診突然失聯 警消全副武裝協尋

聯合報 / 記者朱冠諭／桃園即時報導

桃園昨天新增20例確診個案，其中有一名50多歲的婦人，確診後卻突然失聯，桃園市衛生局和警消不敢大意，擔心婦人成為防疫破口，透過手機基地台等線索擴大追查，終於在昨晚6點多在中壢區租屋處找到婦人，婦人疫調足跡尚由疫調人員調查中。

桃園市新聞處長詹賀舜表示，這名婦人患有精神疾病且領有身障手冊，昨日中央疫情指揮中心公布確診個案後，婦人手機電話完全不通，所幸只是虛驚一場，警消尋獲婦人後，全副武裝下將她戒護就醫。

市長鄭文燦今天在防疫會議表示，昨日在衛生局、消防局及警察局團隊合作下，完成這項後送作業，任務相當具挑戰性，順利完成後也有助於降低疫情擴散風險，除了感謝同仁辛苦付出，也向市府團隊喊話，疫情期間政府服務應保持韌性及彈性，共同守住疫情，疫情尚未趨緩，請大家做好心理準備，防疫戰爭要堅持到最後一刻，在事件真正落幕前應審慎應對。

桃園昨天新增20例確診個案，其中有一名50多歲的婦人，確診後卻突然失聯。市長鄭文燦今天在防疫會議表示，昨日在衛生局、消防局及警察局團隊合作下，完成這項後送作業，有助於降低疫情擴散風險。圖／市府新聞處提供
桃園昨天新增20例確診個案，其中有一名50多歲的婦人，確診後卻突然失聯。市長鄭文燦今天在防疫會議表示，昨日在衛生局、消防局及警察局團隊合作下，完成這項後送作業，有助於降低疫情擴散風險。圖／市府新聞處提供

疫情 衛生局 警察

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