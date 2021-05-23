疫情期間別碰面？ 女作業員借貸遭騙走金融卡被警示

刑事警察局呼籲民眾，疫情期間如有資金需求，千萬不要誤信來路不明的網路貸款廣告、與陌生人加Line聯繫，台中已有民眾因為要貸款，反被歹徒以疫情為由取消碰面，騙走金融卡成為人頭帳戶。

警方指出，日前台中1名26歲女性作業員因有資金週轉需求，透過臉書找到一個「168借錢網」的貸款廣告頁面，加入頁面上所留的Line帳號，與一名貸款專員取得聯繫。

作業員表示只需要小額借貸5萬元，貸款專員逐一向她說明借錢的利息計算、還款方式等資訊後，同意對方要求，將自己的身分證、健保卡正反面傳送過去，作為線上建檔之用。

貸款專員接著向作業員表示建檔完成後，會由公司外務人員跟她見面完成資料審核及簽約，借貸金額則以匯款方式交付，請她再提供收款帳戶的存摺封面以及金融卡正反面。

可是當作業員將帳戶資訊傳送過去後，專員卻改口因為疫情關係，公司取消面對面審核簽約機制，必須請她把金融卡寄到公司進行測試，才算完成審核。作業員聽到因為疫情關係，沒有多加思索，把銀行金融卡寄送過去，結果數天後，接到銀行簡訊通知留意金融卡使用方式，雖然她警覺性很高，馬上致電銀行掛失金融卡，但仍然晚了一步，隔天收到銀行通知，帳戶已被設為警示帳戶，貸款沒成，還淪為詐騙集團人頭帳戶，只能趕緊報警處理。

警方表示，受新冠肺炎疫情影響，許多民眾在資金周轉上遭遇困難，需錢孔急，因此在網路上搜尋貸款資訊的時候，很容易因為缺錢的精神壓力、一時心慌，誤入詐騙集團佯裝的假貸款網站，有的被害民眾遭所謂的貸款專員以繳納「保證金」、「代辦費」為由，錢還沒借到，反倒先付出一筆費用，有的民眾在聽從對方指示，交出個人的帳戶資訊、寄出存摺和金融卡後，才發現帳戶被銀行列為警示帳戶，不但成為詐騙集團的幫兇，還可能吃上官司，僅存的資金也因此無法動彈，陷入更糟糕的經濟困境。