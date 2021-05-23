快訊

金門縣「快篩令」違法！陳時中親自溝通無效 依法撤銷

最後「昭和優雅男」：古畑任三郎的推理落幕

聽新聞
test
0:00 / 0:00

婆媽道聽塗說轉傳麵店老闆去萬華確診 新店警送辦兩人

聯合報 / 記者王怡蓁／新北即時報導

日前一名在新北市新店區開麵店的葉姓男子發現自己在line上被傳成新冠肺炎確診者，謠言上還寫用餐的客人也確診，葉男氣得在本月21日報警。經新店分局調查，發現該訊息為假訊息，並循線將轉傳訊息的古姓男子及王姓女子通知到案說明。王女稱是聽隔壁的婆婆媽媽講這件事，她就將訊息用line傳給他人。警方依嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例及妨害名譽罪嫌函請臺北地檢署偵辦。

警方調查，王姓女子在葉男的麵店附近做生意，因為聽到附近鄰居討論葉男去過萬華，疑似確診遭隔離，店內的2-3名客人也確診隔離，她未經查證，將聽到的內容打成文字，在line上分享。

不過，葉男並沒有染疫，他發現自己在line上遭指為確診者，5月21日便向碧潭派出所報案。警方循線調查，除了發送謠言的王姓女子，還逮到轉傳訊息的古姓男子，警方通知兩人到案說明，兩人皆坦承不諱。全案依嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例及刑法妨害名譽罪嫌函請臺北地檢署偵辦。

新店分局呼籲，目前全國防疫升至三級警戒，許多民眾耳聞確診訊息，基於對親朋好友的關心及提醒，經常隨意轉發到群組。惟疫情日漸加劇，民眾應冷靜配合政府防疫政策，切勿擅自散布未經查證之假訊息，避免引起社會非必要的恐慌。

不實謠言傳新店的麵店老闆確診，警逮兩嫌送辦。記者王怡蓁／翻攝
不實謠言傳新店的麵店老闆確診，警逮兩嫌送辦。記者王怡蓁／翻攝
不實謠言傳新店的麵店老闆確診，警逮兩嫌送辦。記者王怡蓁／翻攝
不實謠言傳新店的麵店老闆確診，警逮兩嫌送辦。記者王怡蓁／翻攝

新冠肺炎 萬華 假訊息

延伸閱讀

萬華青草園快篩站今起停止 原預約者仍可至剝皮寮站

強迫上陣！ 柯文哲下令：除萬華熱區外醫院加開快篩點

高風險 萬華5消防員快篩陽性

茶室群聚後…萬華成眾矢之的？

相關新聞

廣角鏡／馬崙山火警 也是野炊惹禍？

玉山八通關杜鵑營區火燒山幾已確定是人為因素造成，延燒五天的谷關馬崙山森林火警，昨天也傳出極可能是山友引起；救火人員發現起...

機智波麗士尋手機失主 與知名女歌手同名同姓

高雄前鎮警分局警員受理民眾撿到遺失iPhone手機，儘管手機螢幕鎖定，警員機靈喚醒Siri「嘿！打給媽媽」，果然撥通電話...

影／網紅「二星兄弟」團長澄清 團隊無人烤雞、被抹黑

針對被人檢舉影射防疫期間聚眾烤肉未戴口罩，擁有6萬多名粉絲訂閱的YouTuber「二星兄弟」的江姓團長指出，他為了釐清此...

酒醉男餐廳拒戴口罩又譙警 酒醒後悔被送辦

台南市新營區三民路一間鐵板燒店，前晚發生酒醉男子在店內等待用餐時，不停咳嗽未戴口罩，警方趕至勸導男子時遭拒，還遭三字經怒...

玉山林班燒8天獲控制 森管員歡呼終於能回家

玉山事業區第52林班發生森林火災至今第8天，今天午後下了一場及時雨，讓火勢獲得控制，連日在山上搶救的森林護管員歡欣鼓舞，...

穿國民黨主任背心不戴口罩還打人 黨部：早已解除職務

台中市邱姓男子遭人指控22日在北屯區松竹路二段並排停車，下車沒帶口罩在麵店買宵夜，民眾勸阻時還遭其拿甩棍打傷；被打民眾事...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。