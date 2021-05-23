婆媽道聽塗說轉傳麵店老闆去萬華確診 新店警送辦兩人

日前一名在新北市新店區開麵店的葉姓男子發現自己在line上被傳成新冠肺炎確診者，謠言上還寫用餐的客人也確診，葉男氣得在本月21日報警。經新店分局調查，發現該訊息為假訊息，並循線將轉傳訊息的古姓男子及王姓女子通知到案說明。王女稱是聽隔壁的婆婆媽媽講這件事，她就將訊息用line傳給他人。警方依嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例及妨害名譽罪嫌函請臺北地檢署偵辦。

警方調查，王姓女子在葉男的麵店附近做生意，因為聽到附近鄰居討論葉男去過萬華，疑似確診遭隔離，店內的2-3名客人也確診隔離，她未經查證，將聽到的內容打成文字，在line上分享。

不過，葉男並沒有染疫，他發現自己在line上遭指為確診者，5月21日便向碧潭派出所報案。警方循線調查，除了發送謠言的王姓女子，還逮到轉傳訊息的古姓男子，警方通知兩人到案說明，兩人皆坦承不諱。全案依嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例及刑法妨害名譽罪嫌函請臺北地檢署偵辦。