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影／老司機疑精神不濟 駕駛砂石車自撞電桿側翻排水溝
台南市安南區育英街今天下午1點多，發生70歲砂石車駕駛疑因精神不濟，駕車失控撞斷街上一根電線桿後，側翻路旁排水溝，男駕駛手及頭部擦傷，自行脫困，消防人員獲報後將他送安南醫院治療。
台南市消防局救災救護中心，今天下午1點6分接獲民眾報案，一輛砂石車撞斷路旁電線桿，還側翻在路旁大排水溝，車上冒煙，請派員搶救，消防人員到場，砂石車男駕駛已自行脫困，男駕駛左手挫傷，額頭擦傷腫脹，車上只有一人，車子並沒有著火，消防人員未出水。
轄區警方到場調查，初步了解懷疑70歲男駕駛精神不濟，由南向北行經育英街時自撞電線桿，男駕駛沒有飲酒。至於車禍真正原因，將進一步調閱相關路口監視畫面釐清。砂石車所屬公司派員到場，將請來吊車將側翻砂石車吊離水溝。
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