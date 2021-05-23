影／老司機疑精神不濟 駕駛砂石車自撞電桿側翻排水溝

台南市安南區育英街今天下午1點多，發生70歲砂石車駕駛疑因精神不濟，駕車失控撞斷街上一根電線桿後，側翻路旁排水溝，男駕駛手及頭部擦傷，自行脫困，消防人員獲報後將他送安南醫院治療。

台南市消防局救災救護中心，今天下午1點6分接獲民眾報案，一輛砂石車撞斷路旁電線桿，還側翻在路旁大排水溝，車上冒煙，請派員搶救，消防人員到場，砂石車男駕駛已自行脫困，男駕駛左手挫傷，額頭擦傷腫脹，車上只有一人，車子並沒有著火，消防人員未出水。