網傳南投人氣麵館染疫 業者氣炸報案警揪造謠者

國內疫情嚴峻，南投縣也出現確診者，地方緊張，竟有人在LINE群組造謠傳發中興新村人氣麵館「一滴水」有員工接觸確診者，氣得業者在臉書發文澄清並報警，警方循線追查貼文者為吳姓市民，通知其到案說明，訊後，今移送檢方偵辦。

位在中興新村的「一滴水麵館」因店內裝設超文青，且主打健康養生路線，湯頭低鹽少油無味精，更因店內招牌「高鈣軟骨麵」因軟骨燉煮到Q嫩滑順，而成當地超熱門的人氣店家，不僅當地人喜愛，也吸引不少外地饕客造訪消費。

沒想到，該麵館業者近期卻被顧客告知詢問，稱有收到LINE訊息，上面寫著「聽說一滴水有個員工去大里有碰過確診者，已在家自主隔離」；而內容均為不實指控，令業者很氣憤，請顧客提供訊息截圖後，立刻上臉書貼文澄清，並報警處理。

中興警分局指出，接獲業者通報有人在網路散布不實假訊息後，分局長黃念生立刻指示偵查隊及派出所成立專案小組偵辦，確認該消息已違反「特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」，並迅速鎖定一名吳姓市民，並傳喚其到案說明。

而吳男表示，他是收到別人傳給他才順手轉傳；但對該消息來源從何而來，他又說不出是誰傳給他，因未能交代提供上手訊息傳播者，訊後依違反「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」、妨害名譽等罪嫌移送臺灣南投地檢署偵辦。

警方雖迅速揪出造謠者，但麵館業者仍相當氣憤並表示，該店落實環境清潔消毒，完全配合防疫措施，現在也僅供外帶服務，未料卻被造謠嚴重傷害商譽，員工名譽也受損，希望故意造謠的人能接受法律制裁。