新北檢舉烤肉趴沒戴口罩 網紅和警察都澄清：早已勸離

疫情嚴峻，新北市八里區「千泰社」神壇前方人行道，昨晚被檢舉聚眾烤肉未戴口罩，員警獲報到場，勸導驅散即離去。由於該神壇是YouTuber「二星兄弟」團隊的據點，引發民眾質疑警方執行不力，導致深夜人群越聚越多，誇張開趴。

對此，蘆洲警分局說明，當時只有5人在場烤肉，未達戶外10人不得群聚的標準，因此僅勸導驅散並未開罰，事後沒再接獲報案，不知人群是否再度聚集。「二星兄弟」則在臉書發表聲明，群聚烤肉並非二星兄弟團隊人員。

昨晚10時許有民眾檢舉，台北港附近的八里區商港六路某社區大樓人行道，有群眾聚集烤肉未戴口罩。這個位置剛好是八里「千泰社」神壇前方，為YouTuber「二星兄弟」團隊的據點，同時也是報關行和海運公司。

陳姓老闆不避諱過去在基隆混黑道，後來還經營YouTube頻道當網紅，目前有6萬多名粉絲訂閱，。他們自詡為「最正氣情深義重的YT工作團隊」，並發行網路單曲「兄弟一句話」、自拍MV，內容有許多古惑仔街頭械鬥、槍擊畫面，自稱是「道盡台灣角頭兄弟情義相挺文化」，歌曲上架滿月便破百萬人次瀏覽。

然因神壇常聚眾活動，常被檢舉噪音、髒亂、違停等等，長期與社區居民處不好，地方上也視「千泰社」為結社幫眾。昨晚有人檢舉並在各大臉書社團貼文，指稱「嫌新北市中獎人口還不夠多嗎？」

「警察來了， 沒看到開罰，然後警察走掉，還是繼續沒有戴口罩」、「聽說這些人還是網紅Youtuber？因為背景硬所以不用開罰？打1999 叫我轉110，打110 來過也沒用，再打，沒見人再來，還是一樣。」

「23:45分，現在越晚越多人，妹子都來了，音樂還放起來，辦起派對，好熱鬧。真的太誇張了。現在夜店，阿公店沒得去，所以都跑來新北市八里辦戶外派對了嗎？」

事後，「二星兄弟」在臉書發文澄清：「在此聲明二星兄弟團隊並未在全國防疫期間內群聚烤肉，照片內的人員也並非二星兄弟團隊人員，全國防疫人人有責二星兄弟團隊也遵照政府規定執行，如有違反政府相關規定歡迎舉報檢舉，請勿影射造成困擾，特此聲明！！！」

蘆洲警分局八里分駐所副所長吳慶昌說，警方於晚間十點半左右獲報到場，現場只有5人在烤桶仔雞，這5人都有戴口罩，但是沒戴好，員警勸導正確配戴方式，加上他們未達戶外10人群聚的開罰標準，所以僅規勸驅散，要求立即結束烤肉活動返家休息。