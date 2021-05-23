真的耐不住！ 屏東小吃部業者開店辯稱來打掃用餐 警舉發

5月15日全台疫情提升三級，禁止休閒娛樂營業場所逾1周，屏東縣內埔鄉學文路一家KTV小吃業者仍耐不住了，昨晚鐵門大開，燈火通明疑營業，警方接獲檢舉趕到現場，業者稱「打掃衛生」，但沒有看到打掃工具，現場雖沒客人，但發現廚房仍在備料，警方隨即開立違反傳染病防治法舉發通知單。

內埔警分局指出，昨晚接獲檢舉到場，店外的小姐、大廳沙發上男子及從包廂走出的陳姓業者，口徑一致稱「打掃衛生」，現場看不出在場人員手上有打掃工具。內埔警方在包廂逐一查察，雖無客人，但發現廚房廚桌上有備料，陳姓業者稱到店煮飯用餐。

警方無奈表示，該勸導的店家都勸導過，風聲鶴立時機，卻仍有業者鋌而走險，理由還千奇百怪，有鬼遮眼的，一下從卡拉OK店變熱炒店；有說又沒有開音響，昨天晚遇到稱清潔衛生及煮飯用餐自用；警方表示，三級警戒造成生活及部分業者經濟活動不便，但仍請共體時艱，配合規定，共度難關。