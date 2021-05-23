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桃園女口罩沒戴好遊蕩 警帶回家門口發現「有洋蔥」

聯合報 / 記者楊湛華／桃園即時報導

桃園市1名羅姓女子與丈夫吵架，負氣離家在街頭遊蕩，因口罩沒戴好被巡邏員警看到，赫見她眼角泛淚、皮頻啜泣，一番好言相勸後送她回家，才發現全家人都在等她，5歲女兒還衝上去挽住羅女手臂說「不要跟媽媽分開」，員警聽了直呼「誰加了洋蔥」。

桃園市大坑派出所2名員警昨日4時許巡經龜山區南上路路段，發現有1女子未戴好口罩，又獨自在大清早遊走街頭，便上前勸導。這時員警眼尖發現，女子神情哀戚、眼角不斷落淚，便問她到底發生什麼事。

只見女子不斷啜泣，說自己姓羅，30歲，原來她當晚因家事問題與丈夫發生激烈口角，自覺受委屈，便賭氣離家，因為深夜不敢打擾親友，便漫無目的地遊走在街頭，一直到被員警發現；說到這，她頻頻拭淚。

員警不斷安撫羅女，建議她以小孩為重，再跟丈夫好好談，才讓她坐上巡邏車，乘車回到蘆竹區住處。

想不到抵達社區大門，就看到婆婆一手抱著不到1歲的孫子、另一手牽著5歲的孫女，正焦急等待羅女音訊，丈夫則是出門找人。

女兒看到媽媽平安回家，更立刻奔上前挽住媽媽的手臂，直說「不要跟媽媽分開」，一旁員警聽了只覺得「是誰加了洋蔥」，羅女一家人也終於放下心中巨石。

5歲女兒看到媽媽平安回家，馬上挽住她手臂，說「不要分開」。記者楊湛華／翻攝
5歲女兒看到媽媽平安回家，馬上挽住她手臂，說「不要分開」。記者楊湛華／翻攝
警方關心獨自遊蕩街頭的羅女，見她不斷流淚，好言相勸後帶她回家。記者楊湛華／翻攝
警方關心獨自遊蕩街頭的羅女，見她不斷流淚，好言相勸後帶她回家。記者楊湛華／翻攝

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