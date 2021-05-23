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影／守護淨土 嘉義縣警方查獲KTV群聚唱歌重罰30萬元

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導

全台防疫三級警戒，嘉義縣至今仍是零本土確診淨土，警方昨天深夜在民雄鄉查獲某KTV有外籍移工群聚唱歌，衛生局重罰30萬元；勞青處表示，將加強移工防疫宣導與管理。

警方昨晚9點多，在民雄鄉查獲某外籍人士聚集的卡拉OK店，應停業未停業，繼續營業，現場有多名外籍移工群聚唱歌，衛生局依違反傳染病防治法重罰30萬元。

勞青處加強外籍移工防疫宣導與管理，包括移工宿舍應定期消毒、移工每天量體溫並記錄、加強抽查仲介管理的宿舍、雇主應加強移工生活管理、發放及張貼多國語言防疫宣導海報。

督促雇主在移工上班時段協助交通車（電動機車）消毒，管制住宿人員及周邊人員進出、雇主發現移工有發燒、咳嗽等任何身體不適，應儘速陪同就醫，或撥打「1922」、「1955」專線。除產業類移工，家庭類移工透過訪視關懷一併發放多國語言防疫宣導文宣，同時在移工聚集的商店、公園等處多元管導發放文宣。

另，建設處、教育處、民政處關閉社區、校園及廟埕等場域的籃球場、網球場及運動休閒場館 (羽球場、跆拳道館、桌球館），張貼禁止使用公告，必要時拆除部分設備或斷電關閉夜間照明，避免民眾群聚。

嘉義警方昨天深夜在民雄鄉查獲某KTV群聚唱歌。圖／嘉縣府提供
嘉義警方昨天深夜在民雄鄉查獲某KTV群聚唱歌。圖／嘉縣府提供

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