嘉市歌友會涉2桌群聚喝酒 負責人辯「招待朋友」被罰

全國防疫升到三級警戒，嘉義市長榮派出所昨晚巡邏發現，延平街的「好朋友歌友會」大門敞開，裡面還2桌在喝酒，涉嫌群聚；黃姓女負責人雖辯「沒營業，單純招待朋友」，但警方不採信，還發現沒實施實聯制，明顯違反防疫規定，依法填紀錄表送裁處。

嘉市警局統計，累計至今天，已配合市府建設處等單位進行稽查，違規營業的娃娃機店5家、養生館1家、歌友會1家；未戴口罩則有21人。

臉書社團「嘉義市大小事」有張姓女網友貼文，「倒垃圾未戴口罩被開罰單，3000元飛了。記得戴口罩。」網友一面倒支持開罰，稱「希望這代價能讓你牢牢記住」、「罰得好」、「罰得好」、「這樣才會記著」。

長榮派出所指出，近期主動巡查轄區娛樂場所，昨晚7點45分到延平街附近，發現1間歌友會大門開啟、店內燈火通明，附近民眾透露仍有營業，員警隨即入內，發現負責人黃女之外，還有1女2男，分別坐2桌，桌上擺滿下酒菜。

黃女向員警堅稱「朋友來找，就請他們喝酒！」但警方認為，大門敞開，從外面就能看入店內，明顯屬營業，且大門未張貼公告、實施實聯制，已有違反防疫規定之嫌，填寫稽查表附照片，陳報市府衛生局裁處。