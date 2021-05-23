聽新聞
test
0:00 / 0:00
嘉市歌友會涉2桌群聚喝酒 負責人辯「招待朋友」被罰
全國防疫升到三級警戒，嘉義市長榮派出所昨晚巡邏發現，延平街的「好朋友歌友會」大門敞開，裡面還2桌在喝酒，涉嫌群聚；黃姓女負責人雖辯「沒營業，單純招待朋友」，但警方不採信，還發現沒實施實聯制，明顯違反防疫規定，依法填紀錄表送裁處。
嘉市警局統計，累計至今天，已配合市府建設處等單位進行稽查，違規營業的娃娃機店5家、養生館1家、歌友會1家；未戴口罩則有21人。
臉書社團「嘉義市大小事」有張姓女網友貼文，「倒垃圾未戴口罩被開罰單，3000元飛了。記得戴口罩。」網友一面倒支持開罰，稱「希望這代價能讓你牢牢記住」、「罰得好」、「罰得好」、「這樣才會記著」。
長榮派出所指出，近期主動巡查轄區娛樂場所，昨晚7點45分到延平街附近，發現1間歌友會大門開啟、店內燈火通明，附近民眾透露仍有營業，員警隨即入內，發現負責人黃女之外，還有1女2男，分別坐2桌，桌上擺滿下酒菜。
黃女向員警堅稱「朋友來找，就請他們喝酒！」但警方認為，大門敞開，從外面就能看入店內，明顯屬營業，且大門未張貼公告、實施實聯制，已有違反防疫規定之嫌，填寫稽查表附照片，陳報市府衛生局裁處。
市政府建設處日前表示，停業範圍除休閒娛樂業230家之外，再加上夾娃娃機選物店110家，共計340家，停業期限至110年5月28日止。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言