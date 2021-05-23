酒醉女未戴口罩遭拒賣扯違停 動手拉闆娘頭髮拖行被逮

高雄邱姓女子今天清晨5點多時，與友人坐車到前鎮區光華夜市買碗粿，不料因未戴口罩被拒賣後，因交通違停問題，邱女再與隔壁排骨酥攤商起爭執，還動手拉扯老闆娘的頭髮拖行10多公尺，最後等到警方到場時，強制令邱女鬆手，帶回派出所處理。

據了解，邱女與外籍男友人酒後，搭車回到三多、光華路口附近的住家，途中行經一間碗粿店，因邱女未戴口罩，老闆拒賣，邱只好轉身離開。

不料，在經過碗粿店附近的排骨酥攤商時，邱女因機車違停問題，先與排骨酥攤商的徐姓老闆（65歲）起了口角，她還動手推倒店家內的椅子、垃圾桶。

隨後排骨酥攤商老闆娘林姓女子（68歲）挺身聲援丈夫，雙方口角進一步惡化，邱女一氣之下便動手，拉扯著林的頭髮，拖行10多公尺。