酒醉女未戴口罩遭拒賣扯違停 動手拉闆娘頭髮拖行被逮
高雄邱姓女子今天清晨5點多時，與友人坐車到前鎮區光華夜市買碗粿，不料因未戴口罩被拒賣後，因交通違停問題，邱女再與隔壁排骨酥攤商起爭執，還動手拉扯老闆娘的頭髮拖行10多公尺，最後等到警方到場時，強制令邱女鬆手，帶回派出所處理。
據了解，邱女與外籍男友人酒後，搭車回到三多、光華路口附近的住家，途中行經一間碗粿店，因邱女未戴口罩，老闆拒賣，邱只好轉身離開。
不料，在經過碗粿店附近的排骨酥攤商時，邱女因機車違停問題，先與排骨酥攤商的徐姓老闆（65歲）起了口角，她還動手推倒店家內的椅子、垃圾桶。
隨後排骨酥攤商老闆娘林姓女子（68歲）挺身聲援丈夫，雙方口角進一步惡化，邱女一氣之下便動手，拉扯著林的頭髮，拖行10多公尺。
前鎮警分局今天凌晨5點13分左右接獲報案，出動警力到場，帶著酒意的邱女起初還不肯伸手，持續大鬧，警方勸她戴上口罩她也不肯，只好強勢用「公主抱」將她帶回派出所。警詢後邱女不僅將被依傳染病防治法開罰，恐因讓林女受傷，再吃上傷害罪嫌官司。
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