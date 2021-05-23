快訊

獨／確診者曾上門基市診所被要求停業 開業醫質疑邏輯不通

廈門、上海新增來自台灣確診共3例 另有1無症狀感染者

酒醉女未戴口罩遭拒賣扯違停 動手拉闆娘頭髮拖行被逮

聯合報 / 記者邱奕能／高雄即時報導

高雄邱姓女子今天清晨5點多時，與友人坐車到前鎮區光華夜市買碗粿，不料因未戴口罩被拒賣後，因交通違停問題，邱女再與隔壁排骨酥攤商起爭執，還動手拉扯老闆娘的頭髮拖行10多公尺，最後等到警方到場時，強制令邱女鬆手，帶回派出所處理。

據了解，邱女與外籍男友人酒後，搭車回到三多、光華路口附近的住家，途中行經一間碗粿店，因邱女未戴口罩，老闆拒賣，邱只好轉身離開。

不料，在經過碗粿店附近的排骨酥攤商時，邱女因機車違停問題，先與排骨酥攤商的徐姓老闆（65歲）起了口角，她還動手推倒店家內的椅子、垃圾桶。

隨後排骨酥攤商老闆娘林姓女子（68歲）挺身聲援丈夫，雙方口角進一步惡化，邱女一氣之下便動手，拉扯著林的頭髮，拖行10多公尺。

前鎮警分局今天凌晨5點13分左右接獲報案，出動警力到場，帶著酒意的邱女起初還不肯伸手，持續大鬧，警方勸她戴上口罩她也不肯，只好強勢用「公主抱」將她帶回派出所。警詢後邱女不僅將被依傳染病防治法開罰，恐因讓林女受傷，再吃上傷害罪嫌官司。

高雄邱姓女子今天清晨5點多時，與攤商起爭執，還動手拉扯攤販老闆娘頭髮拖行10多公尺。記者邱奕能／翻攝
高雄邱姓女子今天清晨5點多時，與攤商起爭執，還動手拉扯攤販老闆娘頭髮拖行10多公尺。記者邱奕能／翻攝

口罩

延伸閱讀

海巡弟兄騎車上班 撞上違停公車送醫不治

大貨車被撞掛著三輪車2人拖行 後方女駕駛急追攔停

警察見違停按喇叭提醒遭倒車碰撞 男激動下跪磕頭道歉

違停路口遭照相舉發他稱等紅燈 法官打臉：照後鏡收起

相關新聞

山神的眼淚也是森林護管員的眼淚 搶救馬崙山大火有感

馬崙山森林大火到今天已燒5天，東勢林區管理處表示，火場位置地處偏遠，部分地區坡度陡峭且土質鬆軟，森林護管員頂著炎熱高溫及...

影／玉山森林大火延燒 陸軍雙螺旋槳直升機馳援灌救

嘉義林區管理處管轄中央山脈八通關古道杜鵑營地，16日凌晨森林大火，高溫烈日，海拔3 千公尺火場，滅火難度高，至今延燒逾7...

影／守護淨土 嘉義縣警方查獲KTV群聚唱歌重罰30萬元

全台防疫三級警戒，嘉義縣至今仍是零本土確診淨土，警方昨天深夜在民雄鄉查獲某KTV有外籍移工群聚唱歌，衛生局重罰30萬元；...

嘉市歌友會涉2桌群聚喝酒 負責人辯「招待朋友」被罰

全國防疫升到三級警戒，嘉義市長榮派出所昨晚巡邏發現，延平街的「好朋友歌友會」大門敞開，裡面還2桌在喝酒，涉嫌群聚；黃姓女...

酒醉女未戴口罩遭拒賣扯違停 動手拉闆娘頭髮拖行被逮

高雄邱姓女子今天清晨5點多時，與友人坐車到前鎮區光華夜市買碗粿，不料因未戴口罩被拒賣後，因交通違停問題，邱女再與隔壁排骨...

杜鵑營地大火未熄 男涉散播玉管處募款假訊息遭送辦

玉山八通關杜鵑營地森林大火，從5月16日延燒至今尚未撲滅，面積約64公頃，森林護管員辛苦的在高山打火，不料，陳姓男子昨日...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。