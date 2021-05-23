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杜鵑營地大火未熄 男涉散播玉管處募款假訊息遭送辦

聯合報 / 記者蕭雅娟／台北即時報導

玉山八通關杜鵑營地森林大火，從5月16日延燒至今尚未撲滅，面積約64公頃，森林護管員辛苦的在高山打火，不料，陳姓男子昨日在臉書登山社團發文指出玉山國家公園管理處募款，涉嫌散播假訊息，保安警察第七總隊刑事警察大隊迅速通知陳男到案說明，並依照社會秩序維護法送辦。

陳姓男子5月22日上午8時許，涉嫌在臉書登山社團公然張貼不實訊息「台灣黑熊盼全國山友共同捐心意，慰勞辛苦的玉山救災人員，希望大家共襄盛舉！這不是救災捐款，這只是感謝救災人員辛勞為我們保護美好的山林！黑熊那麼偉大只盼個山友盡點心意，捐款可上玉管處查詢！」

網友也在貼文下留言反駁，玉管處發現臉書言論後，隨即在官方臉書上澄清，此為假消息，嚴正駁斥沒有捐款，否認募捐。

保七接獲玉管處陳情隨即偵辦，經分析陳男臉書訊息鎖定身分，循線通知住在台北市北投區的陳男到案說明。陳男到案喊冤，為了要感謝玉管處人員才會好意說捐款，沒有要替玉管處代收款項，不是故意散播假訊息。

保七指出，玉山八通關杜鵑營地大火造成珍貴的生態損失，政府已投入巨量人力物力持續救災中，目前未有發起任何捐款活動。全案依違反社會秩序維護法，移請管轄新北市政府警察局蘆洲分局裁罰。

保七呼籲，民眾切勿隨意製造、散布或轉傳有關任何不實資訊，警方將依法速查嚴辦，目前正值新冠肺炎疫情嚴峻期間，應全民一體共同防疫，杜絕假訊息。

玉山國家公園管理處嚴正駁斥假消息，網友留言力挺。圖／保七刑大提供
玉山國家公園管理處嚴正駁斥假消息，網友留言力挺。圖／保七刑大提供
玉山國家公園管理處嚴正駁斥假消息，網友留言力挺該提告。圖／保七刑大提供
玉山國家公園管理處嚴正駁斥假消息，網友留言力挺該提告。圖／保七刑大提供
玉山國家公園管理處嚴正駁斥假消息，澄清沒有募款。圖／保七刑大提供
玉山國家公園管理處嚴正駁斥假消息，澄清沒有募款。圖／保七刑大提供

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