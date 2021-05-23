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外出注意！家中寵物誤觸電陶爐開關引火警 貓咪嗆傷

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導

許多民眾會在家裡飼養寵物，新竹市有民眾上周外出時未將寵物關進籠子，寵物疑不慎踏到廚房流理台電陶爐開關，導致電陶爐發熱蓄積熱能，使附近物品受熱起火，所幸未釀成嚴重火災，但流理台與冰箱已被燒成焦黑，寵物也嗆傷送醫。

據悉，該民眾在一間套房內飼養兩隻寵物貓，出門時未將貓關進籠子，使其自由活動，不料卻發生火警，起火處位於流理台電陶爐上方，消防人員初步研判，起火原因恐是寵物誤觸電陶爐開關引燃附近可燃物。

消防局指出，電陶爐與電磁爐不同，前者打開後會持續加熱，並蓄積熱能，容易引燃放置旁邊的易燃物，提醒民眾要做好電器產品適當的安全保護措施，在家飼養寵物若要外出也須留意，以免寵物誤觸電器開關引發火災。

另外，以往民眾家中發生火警需申請火災證明書，依規定要檢附建築物所有權狀、房屋所有權狀、所有權人身分證等文件資料，因資料多又雜容易漏帶；為減輕民眾申辦奔波與提倡無紙化作業，竹市消防局成立火災調查行動辦公室，將依火災環境狀況研判，現場勘查完畢後火調人員會立即現場作業，確認受災戶身分，並將基本資料翻拍，現場以行動電腦與印表機開立火災證明書，達到主動受理申辦，現場立即核發的服務效率。

竹市消防局成立火災調查行動辦公室，將依火災環境狀況研判，現場勘查完畢後火調人員會立即現場作業，以行動電腦與印表機開立火災證明書，達到主動受理申辦，現場立即核發的服務效率。圖／新竹市消防局提供
竹市消防局成立火災調查行動辦公室，將依火災環境狀況研判，現場勘查完畢後火調人員會立即現場作業，以行動電腦與印表機開立火災證明書，達到主動受理申辦，現場立即核發的服務效率。圖／新竹市消防局提供
有民眾上周外出時未將寵物關進籠子，寵物疑不慎踏到廚房流理台電陶爐開關，導致電陶爐發熱蓄積熱能，使附近物品受熱起火，所幸未釀成嚴重火災，但流理台與冰箱已被燒成焦黑。圖／新竹市消防局提供
有民眾上周外出時未將寵物關進籠子，寵物疑不慎踏到廚房流理台電陶爐開關，導致電陶爐發熱蓄積熱能，使附近物品受熱起火，所幸未釀成嚴重火災，但流理台與冰箱已被燒成焦黑。圖／新竹市消防局提供

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