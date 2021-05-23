外出注意！家中寵物誤觸電陶爐開關引火警 貓咪嗆傷

許多民眾會在家裡飼養寵物，新竹市有民眾上周外出時未將寵物關進籠子，寵物疑不慎踏到廚房流理台電陶爐開關，導致電陶爐發熱蓄積熱能，使附近物品受熱起火，所幸未釀成嚴重火災，但流理台與冰箱已被燒成焦黑，寵物也嗆傷送醫。

據悉，該民眾在一間套房內飼養兩隻寵物貓，出門時未將貓關進籠子，使其自由活動，不料卻發生火警，起火處位於流理台電陶爐上方，消防人員初步研判，起火原因恐是寵物誤觸電陶爐開關引燃附近可燃物。

消防局指出，電陶爐與電磁爐不同，前者打開後會持續加熱，並蓄積熱能，容易引燃放置旁邊的易燃物，提醒民眾要做好電器產品適當的安全保護措施，在家飼養寵物若要外出也須留意，以免寵物誤觸電器開關引發火災。