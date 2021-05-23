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影／馬崙山森林大火疑山頂炊事餘燼引燃 查證屬實重罰
馬崙山森林大火今天仍延燒，起火原因研判疑似有人在山頂炊事，未將餘燼熄滅所造成，東勢林管處表示，真正起火原因仍待調查，如查證屬實，放火者有刑責，還要負民事賠償責任。
東勢林區管理處表示，馬崙山上森林大火今天有近70名森林護管員，頭頂烈陽，忍受火場高溫及濃煙，滿身蒙塵持續穿梭火場，以開闢防火線、揹負式水袋澆灌方式進行滅火，目前已開闢500公尺防火線，但因地面輕質燃料多及落葉腐質層堆積，地表火蔓延速度較快，估計延燒面積為4.8公頃；為求早日滅火，空勤總隊今天再出動直升機2架次，投水10噸，以空中結合地面聯合滅火，希望減少山林損失。
東勢林管處指出，這次森林火災地點，位於熱門谷關七雄登山路線的馬崙山自然步道附近山區，據管理處救火人員第一時間抵達火場時，發現起火點為3月17日曾接獲登山客通報煙點位置，研判疑似在山頂炊事，未將餘燼熄滅所造成，但確切原因仍待火勢撲滅後交由警消單位蒐證確認，林管處提醒，依森林法第53條規定，放火燒毀他人之森林者，最高可處10年有期徒刑，失火燒毀他人之森林者，最高可處2年有期徒刑，且除負刑責外尚須負民事賠償責任，前往山區切勿生火，共同保護珍貴森林資源。
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