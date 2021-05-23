影／馬崙山森林大火疑山頂炊事餘燼引燃 查證屬實重罰

馬崙山森林大火今天仍延燒，起火原因研判疑似有人在山頂炊事，未將餘燼熄滅所造成，東勢林管處表示，真正起火原因仍待調查，如查證屬實，放火者有刑責，還要負民事賠償責任。

東勢林區管理處表示，馬崙山上森林大火今天有近70名森林護管員，頭頂烈陽，忍受火場高溫及濃煙，滿身蒙塵持續穿梭火場，以開闢防火線、揹負式水袋澆灌方式進行滅火，目前已開闢500公尺防火線，但因地面輕質燃料多及落葉腐質層堆積，地表火蔓延速度較快，估計延燒面積為4.8公頃；為求早日滅火，空勤總隊今天再出動直升機2架次，投水10噸，以空中結合地面聯合滅火，希望減少山林損失。