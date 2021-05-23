聽新聞
test
0:00 / 0:00
山神的眼淚也是森林護管員的眼淚 搶救馬崙山大火有感
馬崙山森林大火到今天已燒5天，東勢林區管理處表示，火場位置地處偏遠，部分地區坡度陡峭且土質鬆軟，森林護管員頂著炎熱高溫及濃煙持續穿梭山林火場，開闢防火線、移除燃料，隔絕地表火蔓延，並處理多處立木樹幹火，即使手起水泡、灰頭土臉也不喊苦；一名森林護管員在臉書感嘆說，大家請自愛，疫情全台3級警戒，拜託不要再出門了，他還寫下「山神的眼淚，也是護管員的眼淚」。
這名森林護管員說，電視劇「火神的眼淚」很夯，最近玉山、惠蓀很多地方烽火連天，基本跟戰爭沒兩樣，後來又傳出馬崙山也失火了，跑去支援惠蓀的又被立刻叫回本處幫忙馬崙山滅火。
他說支援森林大火搶救一天半，回到家，累得上氣不接下氣，森林護管員表示，馬崙山平常人上下山都要6到7小時，他昨天背了近20公斤的水源，直上火場，汗流浹背；山上弟兄整天只能苦中作樂，打火打到自己像瘋子，隨便一件事都能弄的大家開懷大笑。
他說火神的眼淚，大家都看到消防員面對刁民是多麽無奈，相較下，山神你在哪裏？他有好多話想跟山神說，到了火場，搶救人員一把鼻涕一把眼淚，不是因為煙有多嗆多濃，而是氣死為什麼有這麼多無知，可以把山上煮飯用火視為這麼簡單又理所當然的事情，等到燒了大片山頭再來說不是你，就拍拍屁股走人。
「火還沒完全熄滅，今天我先下山，但山頭仍有兄弟留守，明天還要前往幫忙吊掛運送物資。回來，滿臉灰燼，衣服褲子皆是煙燻味，使用砂石耙用到起水泡，不小心跌倒跌到火堆裡面，手部燙到，還是要繼續工作，每次看到一個煙點熄滅，心理踏實很多，但仍然趕不上火燒的速度。」護管員在臉書發文描述心情。
前天下午森林大火現場下起一場大雨，現場搶救人員歡呼又尖叫，護管員說，希望這才是山神真正的眼淚，不是為了大地灼傷而哭泣，而是被大家辛苦感動所下的一場大雨。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言