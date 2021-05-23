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山神的眼淚也是森林護管員的眼淚 搶救馬崙山大火有感

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導

馬崙山森林大火到今天已燒5天，東勢林區管理處表示，火場位置地處偏遠，部分地區坡度陡峭且土質鬆軟，森林護管員頂著炎熱高溫及濃煙持續穿梭山林火場，開闢防火線、移除燃料，隔絕地表火蔓延，並處理多處立木樹幹火，即使手起水泡、灰頭土臉也不喊苦；一名森林護管員在臉書感嘆說，大家請自愛，疫情全台3級警戒，拜託不要再出門了，他還寫下「山神的眼淚，也是護管員的眼淚」。

這名森林護管員說，電視劇「火神的眼淚」很夯，最近玉山、惠蓀很多地方烽火連天，基本跟戰爭沒兩樣，後來又傳出馬崙山也失火了，跑去支援惠蓀的又被立刻叫回本處幫忙馬崙山滅火。

他說支援森林大火搶救一天半，回到家，累得上氣不接下氣，森林護管員表示，馬崙山平常人上下山都要6到7小時，他昨天背了近20公斤的水源，直上火場，汗流浹背；山上弟兄整天只能苦中作樂，打火打到自己像瘋子，隨便一件事都能弄的大家開懷大笑。

他說火神的眼淚，大家都看到消防員面對刁民是多麽無奈，相較下，山神你在哪裏？他有好多話想跟山神說，到了火場，搶救人員一把鼻涕一把眼淚，不是因為煙有多嗆多濃，而是氣死為什麼有這麼多無知，可以把山上煮飯用火視為這麼簡單又理所當然的事情，等到燒了大片山頭再來說不是你，就拍拍屁股走人。

「火還沒完全熄滅，今天我先下山，但山頭仍有兄弟留守，明天還要前往幫忙吊掛運送物資。回來，滿臉灰燼，衣服褲子皆是煙燻味，使用砂石耙用到起水泡，不小心跌倒跌到火堆裡面，手部燙到，還是要繼續工作，每次看到一個煙點熄滅，心理踏實很多，但仍然趕不上火燒的速度。」護管員在臉書發文描述心情。

前天下午森林大火現場下起一場大雨，現場搶救人員歡呼又尖叫，護管員說，希望這才是山神真正的眼淚，不是為了大地灼傷而哭泣，而是被大家辛苦感動所下的一場大雨。

馬崙山森林大火，森林護管員地面搶救。圖／東勢林管處提供
馬崙山森林大火，森林護管員地面搶救。圖／東勢林管處提供
馬崙山森林大火，森林護管員地面搶救。圖／東勢林管處提供
馬崙山森林大火，森林護管員地面搶救。圖／東勢林管處提供

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