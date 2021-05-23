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影／馬崙山森林大火5天燒4.8公頃 陸空今持續搶救中

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導

八仙山事業區102林班馬崙山自然步道從5月19日發生森林火災，到今天已燒5天，延燒4.8公頃森林，地面打火部隊和空勤直升機今天持續搶救中。

東勢林區管理處持續與空中勤務總隊合作，陸空聯合搶救，日夜進行滅火工作，並在火場東西南側均開闢防火線共420公尺，惟因現場堆積落葉腐質層，燃料充足，加上風勢助長火勢，到今天為止，延燒面積擴大為4.8公頃。

東勢林區管理處表示，火場位置地處偏遠，部分地區坡度陡峭且土質鬆軟，森林護管員頂著炎熱高溫及濃煙持續穿梭山林火場，開闢防火線、移除燃料，隔絕地表火蔓延，並處理多處立木樹幹火，即使手起水泡、灰頭土臉也不喊苦。

空勤直升機昨天支援3架次，投水14噸，現場水源缺乏，為提升救火能量，也請台中市政府消防局支援水車灌注至閉口式水囊，由空勤直升機吊掛至火場，提供現場救火人員，以背負式水袋取水，進行滅火工作，期能有效控制火勢；另吊掛所需糧食物資600公斤，讓救火人員無後顧之憂。

空勤總隊第二大隊今天早上持續出勤，直升機昨天吊掛二袋水，各1噸重的封閉式水囊，供地面人員接水滅火，空勤總隊表示，山區今天又起火，明天會再吊掛水囊到火場。

東勢林管處表示，目前火災發生原因尚未釐清，待火勢撲滅後將交由警消單位蒐證確認起火原因，東勢林區管理處呼籲，新冠肺炎疫情已升級至三級警戒，所轄森林育樂場域及步道暫停開放，請民眾勿前往山區，東勢林管處將持續全力搶救，期能早日撲滅火勢。

馬崙山森林大火，今天仍由地面和空勤直升機持續搶救中。圖／東勢林管處提供
馬崙山森林大火，今天仍由地面和空勤直升機持續搶救中。圖／東勢林管處提供
馬崙山森林大火，今天仍由地面和空勤直升機持續搶救中。圖／東勢林管處提供
馬崙山森林大火，今天仍由地面和空勤直升機持續搶救中。圖／東勢林管處提供

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