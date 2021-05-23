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投訴苗栗沒戴口罩趴趴走 警方：已勸導47件取締20件

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導

疫情全台第三級警戒，外出必須全面戴口罩，苗栗童小姐向聯合報系投訴，她看到臉書社團抱怨，她還騎車在苗栗市區，看到沒戴口罩趴趴走，質疑苗栗防疫、取締鬆散，苗栗警方則回應，防疫如作戰，「天天都在勸導、取締」，並沒有放鬆。

苗栗縣警察局行政科指出，5月19日升溫第三級警戒，警方天天到市場等民眾易聚集場所勸導及取締，至今勸導47件、取締20件，其中，包括騎機車未戴口罩者，苗栗分局就曾取締騎土及附載乘客都沒口罩者，警方要求員警舉凡接獲報案或勤務中，發現戶外未依規定佩戴口罩者，一定要展現公權力，不容民眾有僥倖心理。

童小姐則投訴，質疑苗栗路上一堆沒戴口罩，網怨苗栗無法管嗎？她氣炸了，她表示，昨天她在臉書社團看到網友抱怨，且有1000多件按讚的訊息，她很生氣騎車到苗栗市區，苗栗縣政府附近，不見警察和衛生局人員走動取締。

她指出，苗栗網友更點名南苗市場等多處地，一大堆人沒在戴口罩的，勸說還被回社區巷子內沒關係，甚至連大學生也都有沒在戴口罩的，有夠誇張，她看什麼時候才要開始抓，沒直接開罰沒有一個怕的，還是苗栗的三級警戒跟其他縣市不一樣？

現在苗栗後龍又一人確診，附近鄰近火車站和菜市場，老人眾多，根本是防疫破口，加黃昏市場附近也相當多長輩不戴口罩趴趴走，根本沒看到苗栗警方取締，也沒見苗栗衛生局人員檢查取締，勸導根本沒用，等對方戴好口罩，旁邊民眾是否深陷感染風險之中？這就是苗栗的防疫嗎？真的很離譜！

苗栗取締未戴口罩遭質疑鬆散，警方強調天天宣導、取締，苗栗分局也取締到騎乘機車未戴口罩2人。圖／苗栗縣察局提供
苗栗取締未戴口罩遭質疑鬆散，警方強調天天宣導、取締，苗栗分局也取締到騎乘機車未戴口罩2人。圖／苗栗縣察局提供
苗栗取締未戴口罩遭質疑鬆散，警方強調天天宣導、取締，員警到人潮較多場所加強宣導。圖／苗栗縣察局提供
苗栗取締未戴口罩遭質疑鬆散，警方強調天天宣導、取締，員警到人潮較多場所加強宣導。圖／苗栗縣察局提供

口罩 三級警戒

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