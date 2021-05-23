影／玉山森林大火延燒 陸軍雙螺旋槳直升機馳援灌救

嘉義林區管理處管轄中央山脈八通關古道杜鵑營地，16日凌晨森林大火，高溫烈日，海拔3 千公尺火場，滅火難度高，至今延燒逾70公頃林地，直升機空拍多點籠罩火煙，除空勤總隊、陸軍航特部直升機，空軍救護隊黑鷹直升機也加入救災，上午陸軍航特部雙螺旋槳直升機馳援灌救。

陸空聯合救火，嘉義林管處統計，延燒面積逾70公頃，嘉義林管處成立指揮中心，加上屏東處、花蓮處、南投處、空勤、陸航特、南投消防局等逾百人救災。

大批森林護管員在海拔3千公尺高山頂著烈日，在稜線開闢防火線，面對空氣稀薄紫外線強烈的陡坡惡劣環境，砍除喬木、刈除箭竹移除較高大地上燃料，開溝挖除地被腐植層，阻絕擴燃。