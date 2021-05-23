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嚴查外出未戴口罩 竹縣警遇騎士用衣服蓋頭一查通緝犯
全國防疫提升至第三級警戒，外出應依規定佩戴口罩，新竹縣政府警察局新湖分局為避免疫情擴大，全面加強勸導、取締，連2日意外查獲未戴口罩的通緝犯，當場逮捕歸案。
新湖警分局表示，湖口派出所警員黃文祥、何松澤21日上午10點50分執行巡邏勤務時，在湖口鄉中山路段發現一名電動車騎士未戴口罩，攔查勸導時，騎士竟然把T恤拉起來蓋住頭，謊稱有戴口罩及遵守防疫規定，警方一查發現該騎士為新竹地檢發布的竊盜通緝犯，當場將他逮捕歸案。
另外，警員黃子芸、陳育賢22日上午7點50分許執行巡邏勤務，在湖口鄉成功路上，發現機車騎士未戴安全帽及口罩，經攔查，也發現該騎士為新竹地檢發布的妨害公務通緝犯。
警方表示，因案遭通緝的部分，新湖分局除依法移送新竹地檢署偵辦外，外出未戴口罩違反防疫規定部分，都因騎士便宜行事，將口罩「帶」在身上，未依規定佩戴，經警方勸導後都立即改善。
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