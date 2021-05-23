台中阿公患阿茲海默忘戴口罩 刑大偵查佐發現即刻奉上

因應新冠肺炎確診病例從15日開始，每天都有破百例，中央也在19日指示全台提升為3級警戒，國民外出需配戴口罩，不過台中市刑大梁姓偵查佐在上周日值班時，發現一名老翁在市刑大門口附近徘徊，而且老翁也沒有配戴口罩，梁看到後外出查察，發現老翁疑有疾病，語焉不詳，除奉上口罩，請老翁戴好外，也聯絡老翁家人到場，才知老翁患有阿茲海默症，應該是外出時，不小心將口罩弄丟。

台中市刑大偵三隊梁姓偵查佐在16日值班時，發現八旬王姓老翁神色慌張，在市刑大門口左顧右盼，在人車稀少的防疫期間顯得特別醒目，梁立刻向前瞭解，發現王翁表達能力明顯異常，無法清楚告知身分及住處，疑患有身心疾病。

梁姓偵查佐見狀，立即奉上口罩，協助王翁戴好口罩、提供酒精消毒、量體溫防疫，隨即使用M-POLICE人臉辨識系統查出王翁身分，並聯繫老翁家人。

王翁兒子表示，父親患有輕微阿茲海默症，上午出門後便失去音訊，家人心急如焚；看到警方提供父親食物、水，提供口罩防疫，非常感謝員警的協助，才能讓父親能平安返家。

台中市刑大表示，中央流行疫情指揮中心宣布自5月19日起全國提升為疫情第三級警戒，民眾外出都應佩戴口罩，違者經勸導不聽者，該場域或業務主管機關得對違規者處以3000至15000元罰鍰。

台中市刑大指出，全台齊心防疫同時，失智症患者恐因記憶力較差，忘記防疫措施或遺失防疫口罩等，需家屬及身邊親友協助失智者戴口罩防疫，保持社交距離，以降低感染風險，避免產生防疫破口。