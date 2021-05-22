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與家人起爭執...身心疾病男持刀砍傷2人 遭警壓制上銬

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義即時報導

黃姓男子今天中午與子、女吵架後，持水果刀砍人，被趕抵現場員警壓制、上銬逮捕。圖／讀者提供
黃姓男子今天中午與子、女吵架後，持水果刀砍人，被趕抵現場員警壓制、上銬逮捕。圖／讀者提供

嘉市黃姓男子今天中午與子、女吵架後，持水果刀衝到隔壁超商、小吃攤，追打店員及砍傷客人，超商女店員被刀劃傷，小吃攤周男頭部被砍傷、血流不止，警方到場將他制伏，原強制送醫，但受疫情影響無法住院，改依殺人未遂罪嫌移送嘉義地檢署偵辦。

據家屬表示，黃男因身心疾病困擾長期就醫，防疫期間無法到醫院治療才待在家裡，今天未按時吃藥，與子女衝突後，黃情緒激動，未戴口罩就持水果刀衝到隔壁超商，家屬出門阻擋不及、立即報案。

超商張姓女店員見黃持刀衝入，嚇得立即躲避，仍遭黃持刀劃傷；黃又衝進附近小吃攤，攻擊準備用餐周姓男子，周躲避不及頭部被砍，隨即持椅子抵擋回擊，黃見狀逃出店外，被趕抵現場員警壓制、上銬逮捕；被砍傷的張女、周男幸無大礙，到派出所完成筆錄後已返家休息。

警方表示，將黃逮捕後，得知其有身心疾病，先會同家屬將黃強制就醫，但受疫情影響無法住院，請示檢察官後，將黃帶回派出所偵訊，警訊後晚間移送地檢署偵辦。

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