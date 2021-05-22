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台南下營下午民宅火警延燒4戶頂樓加蓋 晚間突復燃
台南市下營區東興三街今天下午1點半多發生民宅頂樓加蓋鐵皮屋火警，延燒4戶頂樓加蓋鐵皮屋，下午3點多撲滅，幸好沒有住戶受傷，但晚間近8時許突又復燃，下營、麻豆、柳營、六甲、鹽水、學甲等分隊消防車趕往灌救，幸好半小時後火勢撲滅，起火原因待調查釐清。
台南市下營區東興三街與中山路口，下午1點多發生頂樓鐵皮屋火警，消防人員趕到時已延燒到4戶，冒出大量火煙，消防局陸續增派麻豆、下營、柳營、六甲、鹽水、學甲等分隊消防車到場灌救，1個小時後撲滅火勢進行殘火處理，下午3點多收隊，幸好未造成住戶受傷，但晚間近8時又接獲民眾報案，同一地點又起火，下營、學甲、柳營、鹽水、麻豆等消防分隊再趕往灌救，半小時後撲滅火勢。
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