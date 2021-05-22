聽新聞
test
0:00 / 0:00
玉山森林大火撲滅困難 網路募款假消息到處傳添亂
玉山森林大火連日延燒不停，網路卻傳出募款假消息添亂。玉管處表示，今天有人在臉書各大登山平台，鼓吹可以上玉山國家公園管理處官網查詢捐款事宜，玉管處嚴正駁斥，澄清並無設置募款等管道，相關訊息已經交由保七總隊第六大隊調查，如有違反社會秩序維護法將依法辦理。
玉山八通關杜鵑營地16日發生森林火災至今仍繼續延燒中，期間各單位接力救援，農委會林務局派遣全國各林管處之森林護管員分批上山前往救災。
玉管處表示，台灣缺水嚴重，救災相當艱難；雖然近來北部有降雨，但玉山降雨量極少，仍是十分缺水的狀態；加上疫情爆發，工作人員要兼顧救災與防疫，疲於奔命，對於有人此時卻在網路上散播捐款的假訊息，玉管處嚴正駁斥，也要追究散播者法律責任。
本周是台灣抗疫最重要的關鍵時刻，玉管處表示，山永遠都在，防疫要緊，建議愛山朋友可以趁機充實或複習登山知識，玉管處在官網上有登山專區外，在網路上也有許多學習資源。
玉管處表示，待火熄滅後會與嘉義林區管理處、生態專家等組隊進入勘查野生動、植物環境之損傷情形，並納入災後生態系長期監測。玉管處也再次強調防疫期間，請民眾儘量減少外出，也請不要亂放假消息，增添不必要的麻煩。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言