快訊

獨／確診者曾上門基市診所被要求停業 開業醫質疑邏輯不通

廈門、上海新增來自台灣確診共3例 另有1無症狀感染者

聽新聞
test
0:00 / 0:00

玉山森林大火撲滅困難 網路募款假消息到處傳添亂

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導

玉山森林大火連日延燒不停，網路卻傳出募款假消息添亂。玉管處表示，今天有人在臉書各大登山平台，鼓吹可以上玉山國家公園管理處官網查詢捐款事宜，玉管處嚴正駁斥，澄清並無設置募款等管道，相關訊息已經交由保七總隊第六大隊調查，如有違反社會秩序維護法將依法辦理。

玉山八通關杜鵑營地16日發生森林火災至今仍繼續延燒中，期間各單位接力救援，農委會林務局派遣全國各林管處之森林護管員分批上山前往救災。

玉管處表示，台灣缺水嚴重，救災相當艱難；雖然近來北部有降雨，但玉山降雨量極少，仍是十分缺水的狀態；加上疫情爆發，工作人員要兼顧救災與防疫，疲於奔命，對於有人此時卻在網路上散播捐款的假訊息，玉管處嚴正駁斥，也要追究散播者法律責任。

本周是台灣抗疫最重要的關鍵時刻，玉管處表示，山永遠都在，防疫要緊，建議愛山朋友可以趁機充實或複習登山知識，玉管處在官網上有登山專區外，在網路上也有許多學習資源。

玉管處表示，待火熄滅後會與嘉義林區管理處、生態專家等組隊進入勘查野生動、植物環境之損傷情形，並納入災後生態系長期監測。玉管處也再次強調防疫期間，請民眾儘量減少外出，也請不要亂放假消息，增添不必要的麻煩。

玉山八通關森林火警，因為地形和缺水搶救困難。圖／翻攝陳吉仲臉書
玉山八通關森林火警，因為地形和缺水搶救困難。圖／翻攝陳吉仲臉書
玉山森林大火搶救困難，卻有人在網路傳捐款假消息添亂。圖／玉管處提供
玉山森林大火搶救困難，卻有人在網路傳捐款假消息添亂。圖／玉管處提供
玉山八通關森林火警，因為地形和缺水搶救困難。圖／翻攝陳吉仲臉書
玉山八通關森林火警，因為地形和缺水搶救困難。圖／翻攝陳吉仲臉書

玉山國家公園 捐款 募款 詐欺

延伸閱讀

苗栗後龍山林火警延燒15甲 17小時終於撲滅

玉山森林大火延燒7天陸空聯合滅火 網友怒批州官放火

影／登山炊事致火燒山面臨高額求償 NCC喬建中：勇敢面對

NCC官員引發玉山森林大火 喬建中：當下直接報案

相關新聞

山神的眼淚也是森林護管員的眼淚 搶救馬崙山大火有感

馬崙山森林大火到今天已燒5天，東勢林區管理處表示，火場位置地處偏遠，部分地區坡度陡峭且土質鬆軟，森林護管員頂著炎熱高溫及...

影／玉山森林大火延燒 陸軍雙螺旋槳直升機馳援灌救

嘉義林區管理處管轄中央山脈八通關古道杜鵑營地，16日凌晨森林大火，高溫烈日，海拔3 千公尺火場，滅火難度高，至今延燒逾7...

酒醉女未戴口罩遭拒賣扯違停 動手拉闆娘頭髮拖行被逮

高雄邱姓女子今天清晨5點多時，與友人坐車到前鎮區光華夜市買碗粿，不料因未戴口罩被拒賣後，因交通違停問題，邱女再與隔壁排骨...

杜鵑營地大火未熄 男涉散播玉管處募款假訊息遭送辦

玉山八通關杜鵑營地森林大火，從5月16日延燒至今尚未撲滅，面積約64公頃，森林護管員辛苦的在高山打火，不料，陳姓男子昨日...

外出注意！家中寵物誤觸電陶爐開關引火警 貓咪嗆傷

許多民眾會在家裡飼養寵物，新竹市有民眾上周外出時未將寵物關進籠子，寵物疑不慎踏到廚房流理台電陶爐開關，導致電陶爐發熱蓄積...

影／馬崙山森林大火疑山頂炊事餘燼引燃 查證屬實重罰

馬崙山森林大火今天仍延燒，起火原因研判疑似有人在山頂炊事，未將餘燼熄滅所造成，東勢林管處表示，真正起火原因仍待調查，如查...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。