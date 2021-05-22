機捷A8站下...曳引車撞限高4公尺鐵架 車頭撞爛面目全非

潘姓男子今駕駛1輛貨櫃曳引車行經桃園市龜山區文化一路，疑似未注意前方有4公尺限高鐵架，加上車頭過高竟迎面撞上，結果鐵架應聲倒塌還砸中同方向另1輛大客車，所幸現場沒有人受傷，警方到場對潘酒測數值為0，有民眾目擊將驚悚畫面PO網，引起網友熱議討論。

龜山分局調查，潘男（27歲）今天下午2點多駕駛曳引車，沿文化一路內車道要往華亞科技園區，結果在復興路口車頭撞上限高4公尺的鐵架，其中車頭導板過高，碰撞後造成鐵架順勢倒塌，還壓到銅向嚴姓男子開的大客車。

所幸潘、嚴均沒有受傷，警方到場對2人施以呼氣酒測數值均為0，肇事責任、後續理賠事宜仍待釐清。