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廈門、上海新增來自台灣確診共3例 另有1無症狀感染者

興達港漁會前驚見遺體漂水面 家屬指認腿軟大哭

聯合報 / 記者陳玫伶／高雄即時報導

海巡署第六巡防區指揮部昨天接獲湖內警分局轉民眾通報，興達港興達漁會前方水域疑似有位男子面朝下在港區載浮載沉，海巡隊派人員協助打撈，但男子已明顯死亡，家屬到場指認後，送往殯儀館報請檢察官辦理相驗。

據了解，男子外觀約60多歲，他的妻子昨天發現丈夫疑似有輕生念頭又不在家，緊急到處找人，下午3時許經過興達港興達漁會時，發現一名男子身著白色上衣漂在水面上，報案請員警到場協助，遺體被打撈上岸後，她一眼認出是自己的丈夫，當場腿軟大哭。

第六巡防區指揮部表示，接獲通報後派遣第一一岸巡隊興達漁港安檢所、司法小隊、第一機動巡邏站等，3車1艇12人前往現場，並與茄萣分駐所及茄萣消防分隊同步協尋，下午4時許興達港安檢所人員駕駛橡皮艇順利將遺體打撈上岸，後續由家屬指認後送至殯儀館，並報請檢察官辦理相驗事宜。

海巡署南部分署第一一岸巡隊表示，港區或岸際發現救生救難或民眾需要協助情事，本隊將派員前往救援，確保民眾生命安全，民眾若有任何需援助，皆可撥打海巡署「118」報案專線及廉政檢舉專線02-22399241檢舉。

一名男子昨天下午3時許被發現在興達港興達漁會前方水域載浮載沉，海巡署派員協助打撈遺體上岸。記者陳玫伶／翻攝
一名男子昨天下午3時許被發現在興達港興達漁會前方水域載浮載沉，海巡署派員協助打撈遺體上岸。記者陳玫伶／翻攝
一名男子昨天下午3時許被發現在興達港興達漁會前方水域載浮載沉，海巡署派員協助打撈遺體上岸。記者陳玫伶／翻攝
一名男子昨天下午3時許被發現在興達港興達漁會前方水域載浮載沉，海巡署派員協助打撈遺體上岸。記者陳玫伶／翻攝

海巡署 興達港

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