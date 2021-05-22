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不戴口罩還烙跑！六旬翁動手推警察 被依法逮捕
63歲盧姓老翁不顧疫情蔓延，每天前往公園報到還不愛戴口罩，昨天傍晚又不戴口罩出沒在新北市新莊區四維公園，被員警規勸，他竟跑給警方追，還動手推擠員警，被依妨害公務逮捕移送。
據了解，盧男家住四維公園附近，平日喜歡到公園閒晃，新北市進入三級警戒後，他不顧疫情延燒，仍在公園閒晃還不戴口罩，16日才被員警規勸，當時他還反嗆「我沒有傳染病，為什麼要戴口罩」，最後在員警勸導下，才戴上路過民眾熱心提供的口罩。
昨天傍晚，警方前往公園巡視時又發現盧男未戴口罩閒晃，欲上前規勸時竟拔腿就跑，還自己跑到摔跤，員警追上前將他攔下，他卻動手推擠員警，當場被依妨害公務罪逮捕，詢後移送地檢署。
警方呼籲，疫情嚴峻期間，請民眾戴好口罩、盡量避免群聚，除了保護自己也保護他人。
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