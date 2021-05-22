快訊

獨／確診者曾上門基市診所被要求停業 開業醫質疑邏輯不通

廈門、上海新增來自台灣確診共3例 另有1無症狀感染者

聽新聞
test
0:00 / 0:00

不戴口罩還烙跑！六旬翁動手推警察 被依法逮捕

聯合報 / 記者柯毓庭／新北即時報導

63歲盧姓老翁不顧疫情蔓延，每天前往公園報到還不愛戴口罩，昨天傍晚又不戴口罩出沒在新北市新莊區四維公園，被員警規勸，他竟跑給警方追，還動手推擠員警，被依妨害公務逮捕移送。

據了解，盧男家住四維公園附近，平日喜歡到公園閒晃，新北市進入三級警戒後，他不顧疫情延燒，仍在公園閒晃還不戴口罩，16日才被員警規勸，當時他還反嗆「我沒有傳染病，為什麼要戴口罩」，最後在員警勸導下，才戴上路過民眾熱心提供的口罩。

昨天傍晚，警方前往公園巡視時又發現盧男未戴口罩閒晃，欲上前規勸時竟拔腿就跑，還自己跑到摔跤，員警追上前將他攔下，他卻動手推擠員警，當場被依妨害公務罪逮捕，詢後移送地檢署。

警方呼籲，疫情嚴峻期間，請民眾戴好口罩、盡量避免群聚，除了保護自己也保護他人。

盧男自己跑到跌倒。記者柯毓庭／翻攝
盧男自己跑到跌倒。記者柯毓庭／翻攝
盧男跑給警察追，被警方攔下後還動手推擠警察。記者柯毓庭／翻攝
盧男跑給警察追，被警方攔下後還動手推擠警察。記者柯毓庭／翻攝

口罩

延伸閱讀

不只捐百萬 蕭薔再加碼送出600份保養品給醫護人員

美國CDC最新指南：小學仍應戴口罩 教室裝空氣過濾器 可降低48%染疫率

萬華警隔離衣將用完 北投關渡宮贈千件相助

與文在寅會談超時太久 拜登幕僚傳紙條提醒

相關新聞

酒醉女未戴口罩遭拒賣扯違停 動手拉闆娘頭髮拖行被逮

高雄邱姓女子今天清晨5點多時，與友人坐車到前鎮區光華夜市買碗粿，不料因未戴口罩被拒賣後，因交通違停問題，邱女再與隔壁排骨...

山神的眼淚也是森林護管員的眼淚 搶救馬崙山大火有感

馬崙山森林大火到今天已燒5天，東勢林區管理處表示，火場位置地處偏遠，部分地區坡度陡峭且土質鬆軟，森林護管員頂著炎熱高溫及...

桃園女口罩沒戴好遊蕩 警帶回家門口發現「有洋蔥」

桃園市1名羅姓女子與丈夫吵架，負氣離家在街頭遊蕩，因口罩沒戴好被巡邏員警看到，赫見她眼角泛淚、皮頻啜泣，一番好言相勸後送...

嘉市歌友會涉2桌群聚喝酒 負責人辯「招待朋友」被罰

全國防疫升到三級警戒，嘉義市長榮派出所昨晚巡邏發現，延平街的「好朋友歌友會」大門敞開，裡面還2桌在喝酒，涉嫌群聚；黃姓女...

外出注意！家中寵物誤觸電陶爐開關引火警 貓咪嗆傷

許多民眾會在家裡飼養寵物，新竹市有民眾上周外出時未將寵物關進籠子，寵物疑不慎踏到廚房流理台電陶爐開關，導致電陶爐發熱蓄積...

影／守護淨土 嘉義縣警方查獲KTV群聚唱歌重罰30萬元

全台防疫三級警戒，嘉義縣至今仍是零本土確診淨土，警方昨天深夜在民雄鄉查獲某KTV有外籍移工群聚唱歌，衛生局重罰30萬元；...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。