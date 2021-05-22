恆春包棟民宿群聚惹眾怒 屏縣府稽查舉發彰化遊客

全國疫情進入三級警戒，有屏東恆春居民傳訊息向婦產科名醫蘇怡寧求助，附近包棟民宿天天有大批房客開趴，烤肉、唱歌都沒戴口罩，蘇怡寧看了直呼「氣到快中風」；部立恆春旅遊醫院麻醉科主任邱豑慶也氣得在臉書粉絲頁開罵，「就是有你們這種垃圾！」希望相關單位盡速處理；屏東縣政府今天率隊稽查，查出該組遊客來自彰化，將依傳染病防治法舉發，民宿業者強調是最後一組客人，後續訂房客人都已延期。

恆春居民以「我家鄉不是你的避難所！」為題PO出多張一群人、未戴口罩在開放庭院烤肉、嬉鬧的照片，並指附近有很多包棟民宿，天天都有旅客入住，每天都超過10個人入住，前線好多醫護人員努力防疫，結果這些害群之馬在這玩樂，民宿位在住宅區，有老人也有小孩，天天都有不同遊客進來，每組都很多人，如果爆發社區感染怎麼辦，

縣府交旅處與恆春警方展開聯合稽查，發現該段網傳的包棟群聚照片，是在恆春鎮內的一間合法民宿；業者表示，20日當天是近期最後一組房客，全部來自彰化，由於是包棟，不知道房客晚上還在戶外群聚，她也對周邊居民感到抱歉，自己也很擔憂，會配合縣府做好環境清消。