聽新聞
test
0:00 / 0:00
恆春包棟民宿群聚惹眾怒 屏縣府稽查舉發彰化遊客
全國疫情進入三級警戒，有屏東恆春居民傳訊息向婦產科名醫蘇怡寧求助，附近包棟民宿天天有大批房客開趴，烤肉、唱歌都沒戴口罩，蘇怡寧看了直呼「氣到快中風」；部立恆春旅遊醫院麻醉科主任邱豑慶也氣得在臉書粉絲頁開罵，「就是有你們這種垃圾！」希望相關單位盡速處理；屏東縣政府今天率隊稽查，查出該組遊客來自彰化，將依傳染病防治法舉發，民宿業者強調是最後一組客人，後續訂房客人都已延期。
恆春居民以「我家鄉不是你的避難所！」為題PO出多張一群人、未戴口罩在開放庭院烤肉、嬉鬧的照片，並指附近有很多包棟民宿，天天都有旅客入住，每天都超過10個人入住，前線好多醫護人員努力防疫，結果這些害群之馬在這玩樂，民宿位在住宅區，有老人也有小孩，天天都有不同遊客進來，每組都很多人，如果爆發社區感染怎麼辦，
縣府交旅處與恆春警方展開聯合稽查，發現該段網傳的包棟群聚照片，是在恆春鎮內的一間合法民宿；業者表示，20日當天是近期最後一組房客，全部來自彰化，由於是包棟，不知道房客晚上還在戶外群聚，她也對周邊居民感到抱歉，自己也很擔憂，會配合縣府做好環境清消。
縣府交旅處副處長倪國鈞說，19日就宣布不得戶外群聚，必須全程戴口罩，該組房客無視防疫規定，將依業者提供的實聯制資料一一開罰，今天同時進行非法民宿稽查、合法民宿宣導，也呼籲遊客在這段期間暫時不要出門旅遊，減少移動。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言