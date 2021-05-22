快訊

獨／確診者曾上門基市診所被要求停業 開業醫質疑邏輯不通

廈門、上海新增來自台灣確診共3例 另有1無症狀感染者

聽新聞
test
0:00 / 0:00

恆春包棟民宿群聚惹眾怒 屏縣府稽查舉發彰化遊客

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導

全國疫情進入三級警戒，有屏東恆春居民傳訊息向婦產科名醫蘇怡寧求助，附近包棟民宿天天有大批房客開趴，烤肉、唱歌都沒戴口罩，蘇怡寧看了直呼「氣到快中風」；部立恆春旅遊醫院麻醉科主任邱豑慶也氣得在臉書粉絲頁開罵，「就是有你們這種垃圾！」希望相關單位盡速處理；屏東縣政府今天率隊稽查，查出該組遊客來自彰化，將依傳染病防治法舉發，民宿業者強調是最後一組客人，後續訂房客人都已延期。

恆春居民以「我家鄉不是你的避難所！」為題PO出多張一群人、未戴口罩在開放庭院烤肉、嬉鬧的照片，並指附近有很多包棟民宿，天天都有旅客入住，每天都超過10個人入住，前線好多醫護人員努力防疫，結果這些害群之馬在這玩樂，民宿位在住宅區，有老人也有小孩，天天都有不同遊客進來，每組都很多人，如果爆發社區感染怎麼辦，

縣府交旅處與恆春警方展開聯合稽查，發現該段網傳的包棟群聚照片，是在恆春鎮內的一間合法民宿；業者表示，20日當天是近期最後一組房客，全部來自彰化，由於是包棟，不知道房客晚上還在戶外群聚，她也對周邊居民感到抱歉，自己也很擔憂，會配合縣府做好環境清消。

縣府交旅處副處長倪國鈞說，19日就宣布不得戶外群聚，必須全程戴口罩，該組房客無視防疫規定，將依業者提供的實聯制資料一一開罰，今天同時進行非法民宿稽查、合法民宿宣導，也呼籲遊客在這段期間暫時不要出門旅遊，減少移動。

屏東恆春一家包棟民宿20日有房客群聚烤肉都沒戴口罩，惹怒鄉民，屏東縣政府今天查出該組遊客來自彰化，將依傳染病防治法舉發。圖／讀者提供
屏東恆春一家包棟民宿20日有房客群聚烤肉都沒戴口罩，惹怒鄉民，屏東縣政府今天查出該組遊客來自彰化，將依傳染病防治法舉發。圖／讀者提供

民宿 恆春 三級警戒

延伸閱讀

恆春民宿遊客遭指不戴口罩群聚開趴 縣府派員稽查

全台防疫三級警戒第一個周末假日 阿里山風景區空蕩蕩

彰化確診者5月14日搭高鐵從板橋到田中 衛生局公布足跡

彰化公布新足跡 高中、書局、郵局和火鍋店都有

相關新聞

酒醉女未戴口罩遭拒賣扯違停 動手拉闆娘頭髮拖行被逮

高雄邱姓女子今天清晨5點多時，與友人坐車到前鎮區光華夜市買碗粿，不料因未戴口罩被拒賣後，因交通違停問題，邱女再與隔壁排骨...

山神的眼淚也是森林護管員的眼淚 搶救馬崙山大火有感

馬崙山森林大火到今天已燒5天，東勢林區管理處表示，火場位置地處偏遠，部分地區坡度陡峭且土質鬆軟，森林護管員頂著炎熱高溫及...

桃園女口罩沒戴好遊蕩 警帶回家門口發現「有洋蔥」

桃園市1名羅姓女子與丈夫吵架，負氣離家在街頭遊蕩，因口罩沒戴好被巡邏員警看到，赫見她眼角泛淚、皮頻啜泣，一番好言相勸後送...

嘉市歌友會涉2桌群聚喝酒 負責人辯「招待朋友」被罰

全國防疫升到三級警戒，嘉義市長榮派出所昨晚巡邏發現，延平街的「好朋友歌友會」大門敞開，裡面還2桌在喝酒，涉嫌群聚；黃姓女...

外出注意！家中寵物誤觸電陶爐開關引火警 貓咪嗆傷

許多民眾會在家裡飼養寵物，新竹市有民眾上周外出時未將寵物關進籠子，寵物疑不慎踏到廚房流理台電陶爐開關，導致電陶爐發熱蓄積...

影／守護淨土 嘉義縣警方查獲KTV群聚唱歌重罰30萬元

全台防疫三級警戒，嘉義縣至今仍是零本土確診淨土，警方昨天深夜在民雄鄉查獲某KTV有外籍移工群聚唱歌，衛生局重罰30萬元；...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。