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谷關七雄馬崙山森林大火延燒4天3夜 已燒毀4.1公頃

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導

台中市谷關七雄之一的馬崙山5月19日傳出森林火災，東勢林區管理處已投入森林護管員280人次滅火，並於火場東西南側均開闢防火線共420公尺，空勤總隊也從空中投水滅火，陸空聯合搶救，但因現場堆積落葉腐質層，燃料充足，加上風勢助長火勢，火勢不易控制，已延燒4天3夜，目前延燒面積共4.1公頃。

台中市谷關七雄之一的馬崙山森林火災已延燒4天3夜，延燒面積共4.1公頃。圖／東勢林管處提供
台中市谷關七雄之一的馬崙山森林火災已延燒4天3夜，延燒面積共4.1公頃。圖／東勢林管處提供

東勢林管處表示，火場為八仙山事業區第102林班地，位置地處偏遠，部分地區坡度陡峭，為二葉松針闊葉混淆林，油脂豐富，且地面腐質層堆積厚達50公分，林火較易燃燒，為控制火場範圍，避免持續擴大，森林護管員頂著炎熱高溫及濃煙持續穿梭山林火場，開闢防火線、移除燃料，隔絕地表火蔓延，並處理多處立木樹幹火，即使手起水泡、灰頭土臉也不喊苦，共已開闢防火線共420公尺。

空勤直升機已支援3架次，投水14噸，但現場水源缺乏，為提升救火能量，昨日協請台中市政府消防局支援水車灌注至閉口式水囊，由空勤直升機吊掛至火場，提供現場救火人員，以背負式水袋取水，進行滅火工作，希望有效控制火勢；另吊掛所需糧食物資600公斤，讓救火人員無後顧之憂。

東勢林管處表示，目前火災發生原因尚未釐清，待火勢撲滅後將交由警消單位蒐證確認起火原因，呼籲疫情已升至三級警戒，所轄森林育樂場域及步道暫停開放，請民眾勿前往山區，東勢林管處將持續全力搶救，早日撲滅火勢。

火場水源缺乏，台中市政府消防局支援水車灌注至閉口式水囊，由空勤直升機吊掛至火場。圖／東勢林管處提供
火場水源缺乏，台中市政府消防局支援水車灌注至閉口式水囊，由空勤直升機吊掛至火場。圖／東勢林管處提供
森林護管員於火場東西南側均開闢防火線共420公尺。圖／東勢林管處提供
森林護管員於火場東西南側均開闢防火線共420公尺。圖／東勢林管處提供
森林護管員頂著炎熱高溫及濃煙持續穿梭山林火場，開闢防火線、移除燃料。圖／東勢林管處提供
森林護管員頂著炎熱高溫及濃煙持續穿梭山林火場，開闢防火線、移除燃料。圖／東勢林管處提供

直升機 台中市 火災

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