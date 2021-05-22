聽新聞
test
0:00 / 0:00
要求戴口罩高雄男指責擾民 警查出他是詐欺通緝犯
薛姓男子昨晚沒戴口罩上街買東西，遇勸導民眾勿群聚的員警，警方要他拿出身分證，準備舉發他違反防疫措施，但先是稱沒帶身分證，後來示出手機上的身分證照片受查，還直稱警方「擾民」，但被員警識破不是他的身分證，帶回所後，查出他原來是涉多起詐欺案的通緝犯。
據了解，薛姓男子（28歲）自2018年到今年，涉至少20多件詐欺案，其中有多案已分別由高雄、屏東地方法院判決，判刑1年4月至5年徒刑，刑期共計11年，但他未到案執行，4月底經高雄、屏東地檢署發布通緝。
高雄市警新興分局前金分駐所員警，昨天晚間9點多，在高雄市前金區文武一街上，勸導民眾在疫情擴散期間勿群聚，發現薛沒戴口罩，要他拿出身分證，但他沒帶身分證，自稱姓鄭，還示出手機上的身分證件照片，要員警依身分證上的資料查他身分。
不過，員警發覺手機身分證上的照片並不是他本人，還要他別看手機，說出自己的生日，但身分證上的生日是2月16日，他卻背成5月16日。員警說他「說錯了喔」，要帶他回所，他反而指責員警「擾民」，警方仍強制帶他回所，才查出他是詐欺通緝犯，除了將他解送歸案，也因他外出沒戴口罩，對他開出違反傳染病防制法舉發通知單，送衛生局裁罰3000元到1萬5000元罰鍰。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言