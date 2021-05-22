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要求戴口罩高雄男指責擾民 警查出他是詐欺通緝犯

聯合報 / 記者林保光／即時報導

薛姓男子昨晚沒戴口罩上街買東西，遇勸導民眾勿群聚的員警，警方要他拿出身分證，準備舉發他違反防疫措施，但先是稱沒帶身分證，後來示出手機上的身分證照片受查，還直稱警方「擾民」，但被員警識破不是他的身分證，帶回所後，查出他原來是涉多起詐欺案的通緝犯。

據了解，薛姓男子（28歲）自2018年到今年，涉至少20多件詐欺案，其中有多案已分別由高雄、屏東地方法院判決，判刑1年4月至5年徒刑，刑期共計11年，但他未到案執行，4月底經高雄、屏東地檢署發布通緝。

高雄市警新興分局前金分駐所員警，昨天晚間9點多，在高雄市前金區文武一街上，勸導民眾在疫情擴散期間勿群聚，發現薛沒戴口罩，要他拿出身分證，但他沒帶身分證，自稱姓鄭，還示出手機上的身分證件照片，要員警依身分證上的資料查他身分。

不過，員警發覺手機身分證上的照片並不是他本人，還要他別看手機，說出自己的生日，但身分證上的生日是2月16日，他卻背成5月16日。員警說他「說錯了喔」，要帶他回所，他反而指責員警「擾民」，警方仍強制帶他回所，才查出他是詐欺通緝犯，除了將他解送歸案，也因他外出沒戴口罩，對他開出違反傳染病防制法舉發通知單，送衛生局裁罰3000元到1萬5000元罰鍰。

薛姓男子（左）沒戴口罩上街，遇警還裝懵，卻被查出是詐欺通緝犯。記者林保光／翻攝
薛姓男子（左）沒戴口罩上街，遇警還裝懵，卻被查出是詐欺通緝犯。記者林保光／翻攝
薛姓男子（中）沒戴口罩上街，經查出是詐欺通緝犯。記者林保光／翻攝
薛姓男子（中）沒戴口罩上街，經查出是詐欺通緝犯。記者林保光／翻攝

口罩 通緝

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