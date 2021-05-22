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員林市泰女一房一鳳攬客性交易 被警查獲人與人的連結

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導

國內本土疫情持續發燒，警方仍接連查獲特種行業暗中開張，彰化縣員林警分局接獲檢舉，在員林市某出租套房當場查到張姓男子和泰籍龐姓女子全身赤裸，從事「人與人的連結」。警方先通知衛生局把他們送到醫院自費快篩，幸好都是陰性，隨後偵訊並依違反社會秩序維護法移送偵辦。

警方表示，員林警分局偵查隊分隊長李文偉等人接獲檢舉，員林市至善街一間出租套房有外籍女子從事性交易，昨天晚上員警前往埋伏，尾隨一名男子上樓，在房間外面等待10分鐘後敲門，泰籍龐姓女子一絲不掛開門，從門縫中看見警察，她嚇得連忙隨手拿起衣物遮蔽身體，讓員警進門。先前上樓的張姓男子全身赤裸躺在床上，看見警察時表情錯愕，趕快穿上衣褲。

張男供稱，透過通訊軟體LINE加龐女為好友，按照LINE指示前往出租套房與龐女從事全套性交易，每次2400元。

員林警分局員警和張男、龐女都穿戴全套防護裝備，警方通知衛生局把龐女送到員林基督教醫院自費快篩，所幸檢驗結果陰性。警方訊後，把張姓、龐女連同查獲的4個保險套和1瓶潤滑液一併移送彰化地檢署偵辦。

此外，員林警分局規畫82名警力，2至3人編組，到員林公園、黃昏市場、員林火車站、圓林園等人潮聚集場所，勸導未配戴口罩民眾合計107人，並勸導3組、34名群聚民眾解散。

員林警分局員警全副防疫裝備帶走泰籍龐女（左）。圖／警方提供
員林警分局員警全副防疫裝備帶走泰籍龐女（左）。圖／警方提供

性交易

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