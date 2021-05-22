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苗栗後龍山林火警延燒15甲 17小時終於撲滅
苗栗縣後龍鎮昨天下午發生山林雜草火警，但因天氣乾旱且風勢強勁，火勢持續往苗栗市方向延燒，火勢一度逼近長春化工二廠及另外一家酒精工廠，大火到今天清晨6點多終於撲滅，消防局估計這場野火燒了17個小時，受災山林面積廣達15甲。
苗栗縣消防局指出，昨天下午1點20分接獲通報後龍鎮百姓公廟附近山林發生公墓火警，消防局派遣苗栗、頭屋、特搜分隊人車支援，到達現場發現火勢在無極聖宮後方山林，由於現場風勢強勁，火勢迅速擴大延燒往苗栗市的山林方向延燒，當附近有長春化工及一間酒精工廠，消防人員持續警戒，到今天凌晨3點多火勢漸控制，清晨6點多殘火處理結束。
今天上午8點多苗栗市新川里、後龍鎮龍坑里相繼發生雜草火警，兩處火警隨後都撲滅，但下午1點多大湖鄉也傳出山林雜草火警，消防局已派遣人車趕往灌救，近來旱象未解，天候持續炎熱，消防局提醒民眾注意防範火警發生。
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