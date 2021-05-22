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趁阿嬤不注意 6歲女童攀7樓外牆民眾目擊快嚇死

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

疫情嚴峻，民眾多待在家防疫，未料昨有人目擊1名6歲女童攀爬7樓外牆，場面險象環生，若有強風恐失足墜樓，附近住戶拍照PO網稱「疫情不可怕，可怕的是小孩」，轄區警消獲報到場，所幸當時女童已由鄰居抱回屋內，網友紛紛留言稱「有夠可怕，差點就要掉下去！」

龜山分局指出，昨中午11點多獲報，表示某大樓7樓外牆有1名女童站立，警方趕往現場，所幸女童已被鄰居抱進回屋內；初步了解，當時女童趁阿嬤不注意才獨自爬到外牆，警方也告誡阿嬤應注意小孩動態及緊閉門窗，也依職權通報市府主管機關家防中心。

另坪頂消防分隊獲報，也一度出動2輛消防車、1輛救護車及10名消防員到場，還好當時女童由家屬抱進屋，狀況解除後隨即返隊。

當時有社區住戶目擊，拍下驚險畫面PO網，並表示「真的嚇破我的膽」、「疫情不可怕，可怕的是小孩」，網友也紛紛留言表示驚險，直言家長應更仔細。

女童攀爬7樓外牆，民眾目擊直言太驚險。圖／翻攝自臉書抱怨公社
女童攀爬7樓外牆，民眾目擊直言太驚險。圖／翻攝自臉書抱怨公社

疫情 阿嬤

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