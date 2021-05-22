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土城工廠乳膠外洩 石門路側溝出現大片白色廢水
土城區石門路附近側水溝昨晚有白色廢水排入，新北市環保局表示，經當地里長與民眾通報，發現是一家工廠乳膠鐵桶破裂，業者卻沒有處理與通報，目前已經先採取防堵措施，並將依法告發處分。
有民眾昨晚發現，石門路路旁側溝不斷流出白色廢水，便趕緊與當地清化里里長袁慧如通報環保局，稽查員也會同里長及熱心民眾沿線尋找，發現源頭是一家從事橡膠製品製造業的工廠。
環保局指出，該工廠領有環保局核發之水污染防治許可證，稽查時發現場內並無作業人員，趕緊致電業者派員，並先以吸油棉防堵污染源，以防廢水持續流入水中。
業者人員到場後坦言，白天正進行乳膠鐵桶的整理及搬運作業，疑似是鐵桶底部鏽蝕，並在作業過程中不慎造成鐵桶破裂與乳膠外洩，當下沒發現可能會造成水污染的嚴重性，才沒有通報與清理。
環保局表示，他們是在昨晚8時接獲通報，並在1小時內火速破案，目前也已經責令該公司立即圍堵清理，以防止乳膠繼續流入水體，並要求負責清除地面及溝渠中的白色廢水，環保局還將依違反水污染防治法第28條規定告發，最重可處新台幣600萬元罰鍰。
環保局呼籲，城市環境要靠大家來守護，業者切勿心存僥倖，若有發現有污染物或廢水流至水體的情況，應該儘速採取防範措施，並通報環保局，而這次能迅速破案也要謝謝當地里長與民眾熱心幫忙，讓稽查人員能第一時間掌握污染跡證，並避免污染擴大。
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