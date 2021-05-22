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美麗華舞廳命案令警局長下台 殺人者判17年
高雄市美麗華舞廳去年7月發生鬥毆事故，林姓男子在舞廳門口持刀殺害李姓男子，高雄市前警察局長李永癸也因此受牽連，被迫下台。高雄地方法院依殺人罪，判林17年徒刑，另8名涉案人獲判無罪。全案可上訴。
判決指出，去年7月10日清晨，林姓男子（41歲）與朋友邱姓、高姓、彭姓等男子，分乘2輛轎車，先在高雄市小港區，砸毀某按摩會館，砸毀按摩會館的盆栽、桌椅後，到高雄市新興區七賢二路美麗華舞廳，在門口遇李姓、張姓男子等10人消費後準備離開舞廳，雙方因細故起口角才發生鬥毆。
儘管舞廳人員刻意用身體隔開雙方，但林姓男子抽出隨身攜帶的折疊刀，先劃傷張的胸部，再連刺李的胸、腹部3 刀，送醫後不治。
警方據報到場，察問林姓男子，林以假名受詢時，也因頭部等處受傷，被送到醫院治療，但卻利用員警未隨同進入診間，診間無他人時，跳窗脫逃，2天後才被警方拘捕到案。
林姓男子在高雄地方法院受審時，否認涉案，稱當時只是「正當防衛」，沒有殺人故意，但自舞廳監錄畫面曾錄下他林行凶過程，認為他一連串持刀重創面前對象，對李揮劃5刀，再雙手握刀，下蹲猛力刺捅李3刀，終致李傷重死亡，判他17年徒刑。
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