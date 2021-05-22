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驚悚！巨型吊車重心不穩倒塌 吊臂當場壓爛小車

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

桃園市龜山區文信路今上午發生一起工安意外，丁姓工人駕駛大型吊車途中，疑似操作不慎，導致吊臂往上升時重心不穩，整輛車直接往馬路傾倒，吊臂還當場砸中1輛白色轎車，導致車子嚴重凹陷全毀，所幸當時車上無人，否則後果不堪設想，丁則因翻車有輕微擦傷。

轄區龜山分局指出，今上10點20分獲報，文信路一處建案有工安意外，初步了解吊車駕駛丁男（54歲）一早操作機具，才剛準備伸長吊臂尚未吊掛物品，途中卻因重心不穩導致傾斜，最後整輛車往馬路倒。

結果吊臂不偏不倚直接砸中停在路上的1輛白色馬自達小客車，車身幾乎斷成兩截，板金嚴重凹陷全毀，整輛車面目全非，場面怵目驚心，所幸當時車上沒有人，警方也查出，被害車主也是現場工人，後續賠償由雙方協調。

而丁男當時在吊車駕駛座內，因翻車也導致受有輕微擦傷，他也表示可能因支撐立柱不穩才釀禍，警方當時在場維持秩序，後續民事賠償、勞檢由相關單位釐清中。

吊車重心不穩倒塌，吊臂直接砸爛小客車。記者曾健祐／翻攝
吊車重心不穩倒塌，吊臂直接砸爛小客車。記者曾健祐／翻攝
吊車重心不穩倒塌，吊臂直接砸爛小客車。記者曾健祐／翻攝
吊車重心不穩倒塌，吊臂直接砸爛小客車。記者曾健祐／翻攝
吊車重心不穩倒塌，吊臂直接砸爛小客車。記者曾健祐／翻攝
吊車重心不穩倒塌，吊臂直接砸爛小客車。記者曾健祐／翻攝

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