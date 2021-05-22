解悶？揪友在家打衛生麻將 羅東室內群聚9人遭罰

全國防疫升三級，宜蘭有民眾乖乖不出門，卻還是觸法。一群人20號下午疑似在家聚賭，遭到警方上門關切，雖然沒有賭資等不法證據，但室內群聚9人，當場被蒐證並函報衛生局，依傳染病防治法最重可處30萬元罰鍰。

中央流行疫情指揮中心19日宣布，室內5人以上、室外10人以上的聚會通通暫停。結果隔天下午5點多，羅東鎮天津路一處民宅卻傳出麻將聲，遭人報案檢舉。警方到場取締時，現場並查無賭資等不法情事。對此，60多歲的賴姓屋主辯稱，「現在又不能出去」，在家和朋友只是打打衛生麻將而已。其中部分人未戴口罩，經過警方勸導後已改善。

只是民宅群聚人數不少，除了8名年約50 歲至60歲的大人，還有1位小孩，明顯已經違反全國三級警戒規定。警方依規定現場錄影、錄音，以及填報移送紀錄單，函報衛生局裁罰。依據傳染病防治法第67條第1項第2款規定，可裁罰6萬元以上、30萬元以下罰鍰。