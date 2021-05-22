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獨／確診者曾上門基市診所被要求停業 開業醫質疑邏輯不通

廈門、上海新增來自台灣確診共3例 另有1無症狀感染者

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影／中市6樓透天加蓋火警救出7人 2人嗆傷送醫

聯合報 / 記者林佩均／台中即時報導

台中市北區中清路一段一間6樓加蓋透天，今早10點半傳出火警，3公尺高濃煙直竄天際。警消到場救出3男4女，均意識清楚，其中林女(39歲)、郭男(25歲)自述有輕微嗆傷，預防性就醫，進一步起火原因有待火調科釐清。

消防人員以雲梯車救出860號5樓的31歲姊姊楊女與28歲妹妹；搭建雙節梯救出862號受困3樓陽台的鄭男(47歲)、曾女(31歲)，4樓陽台的林女(39歲)、郭男(25歲)，而同樓層的戴男自行脫困，其中林女與郭男自述有輕微嗆傷，送醫觀察無礙。

台中市消防局表示，這起火警疑似由中清路一段826巷20號的住家起火，因20號與前棟相連，火勢從二樓延燒到862號與860號。

消防人員在半小時內控制火勢，進一步起火原因有待火調科釐清。台中市警察局第二分局立人所員警在現場疏導交通，維護治安。

男子（紅色圓圈處）從陽台求救，並走消防人員搭建的雙節梯脫困。記者林佩均／翻攝
男子（紅色圓圈處）從陽台求救，並走消防人員搭建的雙節梯脫困。記者林佩均／翻攝
台中市北區中清路一段一間6樓加蓋透天傳火警，警消到場救出3男4女，均意識清楚。記者林佩均／攝影
台中市北區中清路一段一間6樓加蓋透天傳火警，警消到場救出3男4女，均意識清楚。記者林佩均／攝影
台中市北區中清路一段一間6樓加蓋透天傳火警，警消到場救出3男4女，均意識清楚。記者林佩均／攝影
台中市北區中清路一段一間6樓加蓋透天傳火警，警消到場救出3男4女，均意識清楚。記者林佩均／攝影
郭男自述有輕微嗆傷，消防人員預防性送醫。圖／民眾提供
郭男自述有輕微嗆傷，消防人員預防性送醫。圖／民眾提供

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