影／中市6樓透天加蓋火警救出7人 2人嗆傷送醫

台中市北區中清路一段一間6樓加蓋透天，今早10點半傳出火警，3公尺高濃煙直竄天際。警消到場救出3男4女，均意識清楚，其中林女(39歲)、郭男(25歲)自述有輕微嗆傷，預防性就醫，進一步起火原因有待火調科釐清。

消防人員以雲梯車救出860號5樓的31歲姊姊楊女與28歲妹妹；搭建雙節梯救出862號受困3樓陽台的鄭男(47歲)、曾女(31歲)，4樓陽台的林女(39歲)、郭男(25歲)，而同樓層的戴男自行脫困，其中林女與郭男自述有輕微嗆傷，送醫觀察無礙。

台中市消防局表示，這起火警疑似由中清路一段826巷20號的住家起火，因20號與前棟相連，火勢從二樓延燒到862號與860號。