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自家店內吃東西沒戴口罩 高市衛生局不只開罰還會嚴罰

聯合報 / 記者陳玫伶王昭月／ 高雄即時報導

在自家店內沒客人時沒戴口罩，是否觸法？高雄市衛生局認定違法，不只開罰，還可能嚴罰。在高雄旗山區住家開鑰匙行的沈先生昨午3點多在店內吃東西、看電視，被市府掃街中的聯合稽查人員開舉發單，質疑執法過當，高雄市衛生局表示，下午3點按常理是營業時段，在營業場所未戴口罩即是觸法，另據沈男的不實指控與狡辯，可能會再從重量罰。

疫情進入三級警戒，依規定，室外及營業場所都需強制戴口罩，但自家開鑰匙行的沈男抱怨，昨午沒客人，他在一樓店內吃東西，看電視，一名警察與衛生所人員稽查經過，敲門入內，衛生所人員並直接開出「營業場所未戴口罩」舉發單，令他感到錯愕。

沈男當時反映，「店家沒營業情況下也要開單嗎？」衛生所人員只回「不行」，強調只要在營業場所就必須戴口罩。

高雄市衛生局簡任技正潘炤穎對此解釋，下午2點至3點按常理是營業時間，因此認定是營業行為，在營業場所未戴口罩，即違反傳染病防治法第36條規定，可處3千元以上，1萬5千元以下罰款，旗山這一案另據業主的不實指控與狡辯， 循情依理可能會再從重量罰。

在自家自營鑰匙行的沈男，抱怨沒客人沒戴口罩也被開單。圖／沈男提供
在自家自營鑰匙行的沈男，抱怨沒客人沒戴口罩也被開單。圖／沈男提供

口罩 三級警戒

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