竹縣大批警力勸導戴口罩 呼籲長者勿在公園群聚

疫情進入第三級警戒，新竹縣各地區也出動大批警力勸導民眾戴口罩，同時持續臨檢營業場所是否違規營業，尤其不少鄉鎮公園有長者仍聚集，因此警方也前往勸導民眾離開，新竹縣已規畫136處重點稽查場所，包含老街、廟前廣場，防止民眾聚集成防疫破口。

新竹縣警局長吳敬田上午前往竹東客家戲曲公園，勸離民眾不要在公園聚集。圖／警方提供

警政署署長陳家欽昨天下午視訊會議中特別指示各縣市警察局針對易群聚場所，應宣導勸離，「化明為暗」的不法業者，加強取締，對於不戴口罩民眾，若不聽勸導立即告發，並要求偵辦處理疫情假訊息。

新竹縣警局長吳敬田今天上午也前往尖石、内灣老街、竹東、寶山等地視察，同時要求各級員警加強勸導在外聚集10人以上的場所，勸導民眾返家。

縣警局針對部分行業轉移陣地或停業再開業者，要求各分局不定時查察，一旦發現違規營業者，立即臨檢取締，再移由縣政府主管機關開罰，而昨天共稽查288處，未發現有營業情形，但今天凌晨則查獲竹北市一間酒吧違規營業。