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NCC官員釀玉山森林大火 陳吉仲：提告求償絕不輕饒

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導

NCC官員在內等一行登山客炊煮失火導致玉山發生森林火災，至今火勢持續延燒6天、延燒面積達65公頃。圖/擷取自陳吉仲臉書
NCC官員在內等一行登山客炊煮失火導致玉山發生森林火災，至今火勢持續延燒6天、延燒面積達65公頃。圖/擷取自陳吉仲臉書

NCC官員在內等一行登山客炊煮失火導致玉山發生森林火災，至今火勢持續延燒6天、延燒面積達65公頃，農委會主委陳吉仲在臉書說重話表示，肇事者觸犯森林法第53條公訴罪，保七總隊已偵訊並移送地檢署由檢察官追訴；至於森林損害及國家支出，農委會將於火災撲滅後計算總額，並向肇事者提告求償，「一定追究到底，絕不輕饒 !」

陳吉仲說，因火場植物茂、地形陡峻，救災人員抵達困難，火勢控制不易，已動員林務局及嘉義林管處各工作站、屏東、花蓮、南投林管處、陸軍航特補、內政部空勤總隊、消防隊等超過百人，不眠不休全力投入救火，力求將損害降到最低，他在此特別感謝第一線同仁冒險犯難，守護國人及國土的安全。

他進一步指出，據林務局統計，今年迄今已發生60起森林火災，其中98.1%是人為因素引起，原因包括亂丟菸蒂、燃燒冥紙、燃放爆竹、燃燒雜草或垃圾等，加上今年乾旱，稍有不慎就可能引發火災。

陳吉仲說，預防上，林務局除監測林地外，還包括事先移除高風險地區的可能燃料、加強林地巡視、強化防火宣導等；各林區管理處也針對高風險地區架設火煙動態偵測系統，搭配部落及社區通報，以及24小時開設的森林火災應變小組，及時發現林火、動員搶救。

但他強調，防範森林火災，只靠官方預防仍不夠，必須仰賴每位入山者注意自己的行為，若行為不當引發森林火災，不論是什麼身份，農委會都會一視同仁，絕對嚴懲不貸。

玉山森林火災已持續延燒6天，動員林務局、陸軍航特補、內政部空勤總隊、消防隊等超過百人不眠不休全力投入救火。圖/擷取自陳吉仲臉書
玉山森林火災已持續延燒6天，動員林務局、陸軍航特補、內政部空勤總隊、消防隊等超過百人不眠不休全力投入救火。圖/擷取自陳吉仲臉書

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