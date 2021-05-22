竹北酒吧燈火通明多人群聚 業者稱是找朋友幫忙消庫存
新竹縣竹北市今天凌晨警方查獲一間酒吧，雖然招牌沒有亮，但店內卻燈火通明，吧台還擺滿開過的酒瓶，店家稱沒有營業，只是朋友來幫忙消耗店內酒類庫存，但經查業者友人依然有付酒錢，有營業之實，因此警方認定違規營業，將移請衛生局開罰。
據了解，這間位於竹北市日興一街的酒吧，凌晨時遭竹北警方上門臨檢，店內卻有3名客人在暢飲，酒吧上還擺滿多瓶空酒瓶，讓員警直覺店家根本違規營業，業者喊冤稱不過是找幾名朋友來一起喝酒，幫忙消耗店內的庫存。
經過員警盤查詢問，3名顧客仍有支付店家酒錢及清潔費，雖然顧客與業者都堅稱彼此熟識，但因為仍有營業行為，且包含3名客人及2名酒吧人員，部分人員有未確實戴口罩的行為，因此警方經全程蒐證，並製作現場稽查紀錄表，隨即勸導顧客立即離去，同時令店家關門停止營業，全案將依違反傳染病防治法，函請新竹縣政府衛生局裁罰。
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