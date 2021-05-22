竹北酒吧燈火通明多人群聚 業者稱是找朋友幫忙消庫存

新竹縣竹北市今天凌晨警方查獲一間酒吧，雖然招牌沒有亮，但店內卻燈火通明，吧台還擺滿開過的酒瓶，店家稱沒有營業，只是朋友來幫忙消耗店內酒類庫存，但經查業者友人依然有付酒錢，有營業之實，因此警方認定違規營業，將移請衛生局開罰。

據了解，這間位於竹北市日興一街的酒吧，凌晨時遭竹北警方上門臨檢，店內卻有3名客人在暢飲，酒吧上還擺滿多瓶空酒瓶，讓員警直覺店家根本違規營業，業者喊冤稱不過是找幾名朋友來一起喝酒，幫忙消耗店內的庫存。