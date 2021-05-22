台南科學園區附近停車格不足 近來流行橫向一格停兩輛

台南科學園區旁善化區蓮潭里、新市區大營里一帶的陽光電城，工商發展快速，近來停車位日益嚴重不足，有外地民眾反映一直找不到停車位、卻發現有很多人不依照停車格方向順向停車，改以橫向停車、個停車格停兩輛車，質疑這樣停「很天才」、但有違法之嫌。

轄區善化警分局表示，已接獲檢舉、車主這樣「神停車」，屬未依照規定方式停車，員警巡邏發現或民眾檢舉，將開單告發，呼籲民眾不要異想天開、任意增加停車位，以免影響交通受罰。

善化警分局表示，陽光電城停車空間確已不足，民眾檢舉違規停車持續增加，當地茄拔與潭頂派出所員警疲於奔命，有時甚至一個晚間，檢舉電話就超過20通，讓員警不堪負荷。

警方表示，潭頂派出所轄區龍目井路附近今年一月至今，巡邏發現違規停車就開單告發199件；茄拔派出所轄區也將近400件，員警主動告發違規停車案件，半年不到就近6百件，加上民眾拍照檢舉違停案件超過千件。