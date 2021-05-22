聽新聞
test
0:00 / 0:00
台南科學園區附近停車格不足 近來流行橫向一格停兩輛
台南科學園區旁善化區蓮潭里、新市區大營里一帶的陽光電城，工商發展快速，近來停車位日益嚴重不足，有外地民眾反映一直找不到停車位、卻發現有很多人不依照停車格方向順向停車，改以橫向停車、個停車格停兩輛車，質疑這樣停「很天才」、但有違法之嫌。
轄區善化警分局表示，已接獲檢舉、車主這樣「神停車」，屬未依照規定方式停車，員警巡邏發現或民眾檢舉，將開單告發，呼籲民眾不要異想天開、任意增加停車位，以免影響交通受罰。
善化警分局表示，陽光電城停車空間確已不足，民眾檢舉違規停車持續增加，當地茄拔與潭頂派出所員警疲於奔命，有時甚至一個晚間，檢舉電話就超過20通，讓員警不堪負荷。
警方表示，潭頂派出所轄區龍目井路附近今年一月至今，巡邏發現違規停車就開單告發199件；茄拔派出所轄區也將近400件，員警主動告發違規停車案件，半年不到就近6百件，加上民眾拍照檢舉違停案件超過千件。
善化警分局呼籲駕駛民眾不要違規停車，也不要改變停車格使用方式，不要因貪圖方便，忽略其他用路人的權益，應該確實遵守交通規則。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言