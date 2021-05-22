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防疫叫外送安全嗎？重症醫：留意４風險

中華郵政今增2確診！分撿人員也中鏢 女兒是郵務士

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詐團動歪腦筋到疫情上 警戳破後男子黯然離開

聯合報 / 記者邱奕能／高雄即時報導

疫情升溫，詐騙集團歪腦筋竟動到防疫身上。高雄周姓男子在網路上結識一名女子，對方誆騙確診後接受隔離，因籌不出醫藥費要他匯款，幸好焦急的周先跑到派出所找上警方，才戳破詐團謊言。

高雄三民一警分局表示表示，單身的周男（68歲）日前在網路交友聊天室上認識一名女子，2人相談甚歡後互相留下Line以便聯繫。

經過多日交談，等到周男心生好感，對方便藉機誆騙周說，因日前罹患新冠肺炎在台大醫院接受隔離治療，雖然已可以康復出院，但因有10多萬元的醫藥費用未結清，無法解除隔離返家，讓她有輕生念頭。

聽聞後的周男，心生憐憫急著要北上幫忙繳費，但對方又用話術謊稱因疫情嚴重，擔心周北上有危險，要求他用匯款方式，相較安全。

昨天下午2點多時，周男一臉神色慌張的走進三民一警分局哈爾濱街派出所，向派出所警員說明完情節後，盼望警方致電給台大醫院確認。

警方瞭解情節，立即向周男說明這是詐騙新手法，並說「她又不認識你，怎麼會突然愛你」、「匯出去保證這筆錢拿不回來」等話語苦勸他打消匯款念頭，周一開始還半信半疑，直到警員靈機一動找新聞給他看，並撥打電話給對方，周親眼見證對方屢不出聲且秒掛後，才相信這是場騙局，神情落寞地離開派出所。

疫情升溫，詐騙集團歪腦筋竟動到防疫身上。記者邱奕能／翻攝
疫情升溫，詐騙集團歪腦筋竟動到防疫身上。記者邱奕能／翻攝
疫情升溫，詐騙集團歪腦筋竟動到防疫身上。記者邱奕能／翻攝
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詐騙集團

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