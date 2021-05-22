疫調成為詐團詐個資手段 高市警追幕後集團

高雄市警局接獲議員反映，最近疫情嚴峻，卻有詐騙集團利用疫調名義，以民眾被匡列在接觸者名單當中，要民眾提供全家人的個資。高雄市議員宋立彬表示，已有岡山、梓官居民接到類似電話，事後向衛生局查證，卻根本沒這回事，但已被騙走個資。警方列入詐騙手法，追查可疑幕後集團。

宋立彬表示，已有3名居民先後向他提到被騙走個資的電話，說對方自稱是衛生局疫調人員，稱他們已被匡列在與確診者接觸的名單，要求與居民核對個人資料，問他們名字、生日、身分證字號、家庭成員及相關個人資料，問到個資後，說衛生局會再與他們聯繫處理狀況，讓居民掛斷電話以後相當害怕，但卻等不到衛生局與他們聯繫。事後，接到電話的居民向衛生局求證，才知道沒這回事。

宋立彬向高雄市警察局長黃明昭，反映歹徒趁疫情嚴重騙個資手法，高雄市警方懷疑是詐騙集團騙個資、再騙民眾匯款的手法。