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疫調成為詐團詐個資手段 高市警追幕後集團
高雄市警局接獲議員反映，最近疫情嚴峻，卻有詐騙集團利用疫調名義，以民眾被匡列在接觸者名單當中，要民眾提供全家人的個資。高雄市議員宋立彬表示，已有岡山、梓官居民接到類似電話，事後向衛生局查證，卻根本沒這回事，但已被騙走個資。警方列入詐騙手法，追查可疑幕後集團。
宋立彬表示，已有3名居民先後向他提到被騙走個資的電話，說對方自稱是衛生局疫調人員，稱他們已被匡列在與確診者接觸的名單，要求與居民核對個人資料，問他們名字、生日、身分證字號、家庭成員及相關個人資料，問到個資後，說衛生局會再與他們聯繫處理狀況，讓居民掛斷電話以後相當害怕，但卻等不到衛生局與他們聯繫。事後，接到電話的居民向衛生局求證，才知道沒這回事。
宋立彬向高雄市警察局長黃明昭，反映歹徒趁疫情嚴重騙個資手法，高雄市警方懷疑是詐騙集團騙個資、再騙民眾匯款的手法。
高雄市刑警大隊經濟組長李孟師表示，新冠肺炎疫情擴散，除了歹徒利用疫調騙個資，還有詐騙集團佯稱是醫護人員，詐騙住院病人的家屬結清快篩及相關醫療費用，讓家屬不僅因家人住院，還被騙錢，呼籲民眾不要相信來路不明的電話，可透過官網取得最新、正確資訊，或撥打1922、1999免付費電話求證。
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