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散布確診者足跡不實訊息 嘉義縣警方3小時偵破

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導

疫情嚴峻，全台防疫三級警戒，警政署通令各地警方加強查處疫情假訊息，嘉義縣警察局組「查處假訊息專案小組」加強網路巡邏及大數據分析，陸續查獲多起假訊息案件法辦。

朴子警分局日前執行網路巡邏，發現陳姓男子在通訊軟體，散布「5月19日嘉義市確診者相關足跡」不實訊息，引起民眾恐慌，分局迅速指派專人偵辦，查出陳男身分，3小時內迅速通知到案，依違反嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例罪嫌，函送地檢署偵辦。

警局刑大及轄區6個警分局偵查隊，指派專人偵辦疫情假訊息，近期陸續查獲10人，分別涉嫌散布「中藥冠清一號（治療成效）」，「冒名陳時中 (對外發表疫情言論)」，以及「騎機車未戴口罩最高罰1萬5」等假訊息案件。

縣警局呼籲，全民防疫期間，相關訊息應以「中央流行疫情指揮中心」或各地方政府發布訊息為準，正確作法就是瀏覽衛福部疾病管制署官方網站並加入該署官方「疾管家」LINE帳號，即時獲取相關疫情訊息及假訊息澄清資訊。

接獲來源不明或未經證實疫情資訊時，應先查證官方網站澄清專區是否屬實，散播疫情謠言或不實訊息，依「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例第14條」最高可處300萬罰金，或3年以下有期徒刑、拘役，提醒民眾切勿誤觸法網。

嘉義縣警察局組「查處假訊息專案小組」加強網路巡邏及大數據分析，陸續查獲多起假訊息案件法辦。圖／警方提供
嘉義縣警察局組「查處假訊息專案小組」加強網路巡邏及大數據分析，陸續查獲多起假訊息案件法辦。圖／警方提供

疫情 假訊息 紓困振興

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