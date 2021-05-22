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影／南投縣警局長稽查停業 11家業者明關暗開被查獲

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導

南投縣警察局為落實防疫措施，防範業者「明關暗開」造成防疫破口，執行高風險場所稽查勤務，縣警局長呂新財並與二位副局長至南投市、草屯鎮、埔里鎮及竹山鎮等地，加強稽查休閒娛樂場業者是否遵照防疫規定暫停營業，共發現11家業者違規營業，已函送主管機關，最重可處30萬元罰鍰。

新冠肺炎疫情升溫，19日全國進入第三級警戒，停止室內5人以上、室外10人以上聚會，除維生、秩序維持、必要性服務、醫療及公務所需之外，其餘營業及公共場域均應關閉。南投縣政府也陸續公告縣內八大行業及各類娛樂高風險場所應全面暫停營業，以避免衍生社區群聚感染。

呂新財表示，自稽查專案實施迄今，共發現有11家業者違規營業之情事，已將相關資料函送主管機關裁罰；當前疫情嚴峻，為避免持續擴散，請各相關業者全力配合疫情中心及縣政府防疫措施。

呂新財強調，這項稽查專案會持續執行，警方將全力查察縣府公告禁止營業的場所，如有發現未停業之事實，將依「傳染病防治法 」蒐證移交主管機關裁罰，最高將可處30萬元罰鍰，民眾若發現業者違法營業，也可向警察機關或主管機關檢舉。

南投警方動員稽查停業場所，也呼籲業者配合防疫不要營業，以免遭重罰。圖／南投縣警局提供
南投警方動員稽查停業場所，也呼籲業者配合防疫不要營業，以免遭重罰。圖／南投縣警局提供
南投警方動員稽查停業場所，也呼籲業者配合防疫不要營業，以免遭重罰。圖／南投縣警局提供
南投警方動員稽查停業場所，也呼籲業者配合防疫不要營業，以免遭重罰。圖／南投縣警局提供

疫情 新冠肺炎 三級警戒 八大行業

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