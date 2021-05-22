聽新聞
test
0:00 / 0:00
玉山森林大火延燒7天陸空聯合滅火 網友怒批州官放火
嘉義林區管理處管轄海拔逾3千公尺的中央山脈八通關古道杜鵑營地，16日凌晨森林大火，滅火難度高，至今延燒64公頃林地，林管處上午公布空勤總隊直升機空拍影片，山區多點起火山頭籠罩火煙中；經調查，這起大火是NCC專門委員喬建中不慎踢翻瓦斯爐火釀禍，林管處表示要求償，引發網友怒批「州官放火！」
杜鵑營地附近16日森林火災，NCC專委喬建中接受媒體訪問，坦言自己當時不小心弄翻爐火，有打電話跟消防局報案，下山就做筆錄，沒有逃逸。
網友怒批，這可真是州官放的火！媒體經由登山界傳達訊息得知喬建中所為，在全台大缺水期間，民進黨執政團隊成員，跑到山區煮食踢翻瓦斯爐具，火燒不可收拾，這筆帳可得說清楚，是不是該請辭下台免遭眾怒。
嘉義林管處統計到昨晚，延燒面積約64公頃，受損面積約12公頃以上，嘉義林管處成立指揮中心，加上屏東處、花蓮處、南投處、空勤、陸航特、南投縣消防局等連日救災。
大批森林護管員在高山上頂著烈日，天亮就在稜線開闢防火線，配合陸軍航特部、空勤黑鷹直升機持續投水；清晨5點森林護管員投入救災，南投林區管理處丹大工作站森林護管員已抵達現場加入救災。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言