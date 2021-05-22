玉山森林大火延燒7天陸空聯合滅火 網友怒批州官放火

嘉義林區管理處管轄海拔逾3千公尺的中央山脈八通關古道杜鵑營地，16日凌晨森林大火，滅火難度高，至今延燒64公頃林地，林管處上午公布空勤總隊直升機空拍影片，山區多點起火山頭籠罩火煙中；經調查，這起大火是NCC專門委員喬建中不慎踢翻瓦斯爐火釀禍，林管處表示要求償，引發網友怒批「州官放火！」

杜鵑營地附近16日森林火災，NCC專委喬建中接受媒體訪問，坦言自己當時不小心弄翻爐火，有打電話跟消防局報案，下山就做筆錄，沒有逃逸。

網友怒批，這可真是州官放的火！媒體經由登山界傳達訊息得知喬建中所為，在全台大缺水期間，民進黨執政團隊成員，跑到山區煮食踢翻瓦斯爐具，火燒不可收拾，這筆帳可得說清楚，是不是該請辭下台免遭眾怒。

嘉義林管處統計到昨晚，延燒面積約64公頃，受損面積約12公頃以上，嘉義林管處成立指揮中心，加上屏東處、花蓮處、南投處、空勤、陸航特、南投縣消防局等連日救災。