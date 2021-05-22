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中市5樓透天厝火警 2、3樓疑有民眾受困

聯合報 / 記者林佩均／台中即時報導

今早10時許，台中市北區文心路與中清路口一棟5樓透天民宅傳出火警，黑色濃煙直竄天際。警消馳抵，消防人員在半小時內控制火勢，初步清查2、3樓層有民眾站在陽台求救，警消正進行救援，進一步起火原因有待釐清。

台中透天住宅火警延燒 4人嗆傷不適送醫

【中央社╱台中22日電】

台中市北區中清路一段一處5層樓透天住宅今天火警，台中市政府消防局獲報到場搶救，火勢延燒共7名住戶受困，消防人員協助脫困，有4人嗆傷不適送醫，消防局正調查起火原因。

消防局表示，上午10時30分接獲報案，出動14輛消防車、5輛救護車與消防人員55人前往搶救。

消防人員說，起火透天住宅1樓有火煙冒出，且緊鄰住宅有延燒情形，立即布水線搶救，火勢於10時51分撲滅。

火警共造成7人受困，消防人員陸續協助脫困，其中4人（3男、1女）經救出引導下樓後，感覺身體不適送醫，都輕微吸入性嗆傷。

台中市北區文心路與中清路口一棟5樓透天民宅傳出火警，2、3樓層有民眾站在陽台求救，警消正在救援。圖／民眾提供
台中市北區文心路與中清路口一棟5樓透天民宅傳出火警，2、3樓層有民眾站在陽台求救，警消正在救援。圖／民眾提供
台中市北區文心路與中清路口一棟5樓透天民宅傳出火警，2、3樓層有民眾站在陽台求救，警消正在救援。圖／民眾提供
台中市北區文心路與中清路口一棟5樓透天民宅傳出火警，2、3樓層有民眾站在陽台求救，警消正在救援。圖／民眾提供

透天 火災

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