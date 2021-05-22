聽新聞
test
0:00 / 0:00
中市5樓透天厝火警 2、3樓疑有民眾受困
今早10時許，台中市北區文心路與中清路口一棟5樓透天民宅傳出火警，黑色濃煙直竄天際。警消馳抵，消防人員在半小時內控制火勢，初步清查2、3樓層有民眾站在陽台求救，警消正進行救援，進一步起火原因有待釐清。
台中透天住宅火警延燒 4人嗆傷不適送醫
【中央社╱台中22日電】
台中市北區中清路一段一處5層樓透天住宅今天火警，台中市政府消防局獲報到場搶救，火勢延燒共7名住戶受困，消防人員協助脫困，有4人嗆傷不適送醫，消防局正調查起火原因。
消防局表示，上午10時30分接獲報案，出動14輛消防車、5輛救護車與消防人員55人前往搶救。
消防人員說，起火透天住宅1樓有火煙冒出，且緊鄰住宅有延燒情形，立即布水線搶救，火勢於10時51分撲滅。
火警共造成7人受困，消防人員陸續協助脫困，其中4人（3男、1女）經救出引導下樓後，感覺身體不適送醫，都輕微吸入性嗆傷。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言